حلم العاشرة.. ماذا قدّم الأهلي في 13 نهائيا أفريقيا؟

في مساء اليوم السبت، سيكون النادي الأهلي المصري على بعد خطوة واحدة من حلم تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عندما يلاقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

نجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد تغلبه على الترجي التونسي ذهابا وإيابا بـ4 أهداف نظيفة، بينما وصل الفريق الجنوب إفريقي للنهائي الأول له في تاريخه بعد عبور الوداد المغربي بالفوز عليه ذهابا في المغرب بهدف دون رد، قبل أن ينتهي لقاء العودة بالتعادل السلبي في جنوب إفريقيا.

لم يستطع كايزر تشيفز الفوز باللقب الإفريقي أبدا طوال تاريخه، حيث شارك في البطولة لخمس مرات لم يصل للنهائي سوى في هذه النسخة، وخرج في الـ4 مناسبات الآخرى من الأدوار الأولى.



تاريخ مبهر

ووصل الأهلي لنهائي دوري الأبطال الإفريقي في 13 مناسبة سابقة، استطاع الفوز بالبطولة 9 مرات كانت آخرهم النسخة الماضية أمام غريمه التقليدي الزمالك المصري بالفوز عليه بهدفين لهدف، بينما حقق "الميدالية الفضية" والوصافة في 4 مناسبات.

نجاح الأهلي في الوصول لنهائي النسخة الحالية هو الرابع للمارد الأحمر في آخر 5 سنوات، بعدما نجح من قبل في الوصول للنهائي أعوام 2017 و2018 و2020.

البطولة الإفريقية الأولى التي فاز بها الأهلي كانت عام 1982 أمام أشانتي كوتوكو الغاني، واستطاع الشياطين الحمر الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة بثلاثية نظيفة، قبل التعادل في كوماسي بهدف لهدف.

وفي القاهرة استطاع النادي الأهلي عام 1987 تحقيق الفوز على الهلال السوداني بهدفين نظيفين، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، لينجح الأهلي في انتزاع ثان ألقابه الإفريقية.

وفي بداية الألفية الجديدة، وتحديدا في عام 2001 التقى الأهلي في النهائي مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، وانتهى الذهاب في بريتوريا بالتعادل الإيجابي، ليكون العود في القاهرة هو لقاء الحسم وينجح الفريق المصري في الفوز بثلاثية نظيفة، ليحقق الأهلي ثالث ألقابه من البطولة.



صحوة

انتظر الأهلي 4 أعوام بعد ذلك وتحديدا بطولة 2005 ليتوج بلقبه الرابع بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي في القاهرة بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء لقاء الذهاب في سوسة بالتعادل السلبي.

ونجح الأهلي في حصد البطولة الخامسة في العام التالي 2006 بعد الفوز على فريق تونسي آخر وهو الصفاقسي في مباراة العودة بهدف نظيف في القاهرة، وانتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفي عام 2008 نجح الأهلي في حصد اللقب السادس بعد الفوز على القطن الكاميروني في مباراة الذهاب في القاهرة بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل في لقاء العودة بهدفين لكل منهما.

وحقق الأهلي بطولته السابعة أمام الترجي التونسي عام 2012، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الإسكندرية بالتعادل الإيجابي لكل فريق، قبل أن يحقق المارد الأحمر الفوز خارج الديار بهدفين مقابل هدف، ليتوج بالبطولة خارج الأرض.

ونجح الأهلي في العام التالي 2013 من حصد لقبه الثامن بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع أورلاندو في جوهانسبورج في مباراة الذهاب، قبل أن ينجح الفريق القاهري من الفوز على استاد المقاولون العرب بهدفين نظيفين.

التاسعة يا أهلي

وحاول الأهلي لسبع سنوات من تحقيق لقبه التاسع، حتى عام 2020 بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين كأول نهائي أفريقي يقام بين فريقين من دولة واحدة على استاد القاهرة، بعد هاشتاج ظلّ يردده العشاق لسنوات "التاسعة يا أهلي".

اللقب العاشر تحلم به جماهير النادي الأهلي في لقائهم أمام فريق كايزر تشيفز الفريق الذي تأسس عام 1970 وحقق لقب الدوري 4 مرات آخرهم نسخة 2014 - 2015 والحاصل على كأس جنوب إفريقيا 13 مرة.

4 نهائيات قاسية

ولم ينجح الأهلي في حصد اللقب في 4 مناسبات سابقة وصل فيهم الفريق للدور النهائي أولهم كانت بطولة 1983 بعد أن استطاع أشانتي كوتوكو الفوز على الفريق المصري بهدف نظيف في مجموع المبارتين، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مصر بالتعادل الإيجابي، ليحسم الفريق الغاني اللقب في لقاء العودة.

وفي عام 2007 تقابل الأهلي مع النجم الساحلي التونسي وتعادل الفريقان سلبيًا في سوسة، قبل أن يخسر المارد الأحمر في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف.

وفي المغرب فاز فريق الوداد بهدف نظيف على الأهلي، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مصر بالتعادل الإيجابي لكل فريق، ليخسر الأهلي لقب بطولة عام 2017.

وأمام الترجي التونسي عام 2018 خسر الأهلي لقاء العودة في تونس بثلاثية نظيفة، بعد أن حقق فوزًا في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق الفريق التونسي اللقب وسط صدمة حينها من جماهير الأهلي التي كانت ترى أن نتيجة مباراة الذهاب قد حسمت لقب التاسعة.