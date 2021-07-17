الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف تدمير ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى إسرائيل، اليوم السبت، لوقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية، والتقيد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الإنسانى الدولى.





حسبما نقلت "فرانس برس"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن 84 فلسطينيا فقدوا منازلهم عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنىً على الأقل فى تجمع راس تين الرعوى فى محافظة رام الله.

ووفقاً لتقرير موجز بالمستجدات، أفادت "أوتشا"، بأن المبانى المستهدفة شملت حظائر ومواش ومعدات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، إضافةً إلى مصادرة خزانات مياه وجرارات زراعية وعلف للمواشى.

فيما أفادت التقارير بأن أضرارًا جسيمة لحقت ببعضها خلال هذه العملية، وخلال هذا الحادث، منعت السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى المنطقة.

وبحسب "أوتشا"، حتى الآن من عام 2021 الجارى، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 474 مبنى من المبانى التى يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 656 شخصا، من بينهم نحو 359 طفلا فى مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أن ذلك يمثل زيادة قدرها 32% فى عدد المبانى الفلسطينية المستهدفة، وزيادة قدرها 145% فى استهداف المبانى الممولة من المانحين، وبارتفاع 70% فى عدد السكان المهجّرين بالمقارنة مع الفترة الموازية لها من عام 2020.