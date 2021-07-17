أول زيارة منذ 2011.. وزير خارجية الصين يصل سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمصادر سورية، فمن المقررأن يعقد الوزير الصينى جلسة مباحثات مع نظيره السورى فيصل المقداد فى مبنى وزارة الخارجية، ثم يعقد اجتماعًا مع الرئيس بشار الاسد عقب أدائه القسم القانونى لولاية رئاسية جديدة.

كما يتخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع اقتصادية بين الصين وسوريا، وذلك فى أول زيارة يجريها وزير الخارجية الصينى إلى دمشق منذ 10 سنوات.