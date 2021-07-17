وزارة التعليم اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي وعلى المنقولين المتابعة بالدخول على نظام نور

اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي، أعلنت وزارة التربية في المملكة العربية السعودية، عن اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي 1443، كما وجهت الدعوة لجميع المتقدمين على النقل الداخلي، وكذلك المقبولين والمنقولين خارجياً، بضرورة الدخول على الحساب الخاص بهم على نظام نور، لمراجعة واعتماد والتأكد من رغبات النقل الداخلي، وذلك في موعد أقصاه 13\12\1442، ويعد النقل الداخلي والخارجي، من الأمور الهامة التي تشغل بال السادة المعلمين والمعلمات، في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد أن تم اختيار المرشحين في حركة النقل الخارجي 1443، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة منذ أن تم الإعلان الرسمي، من قبل وزارة التربية عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن طريقة الاستعلام من خلال نظام نور، عن رابط اعتماد إجراءات النقل الخارجي، ونحن هنا في موقع “ثقفني” سنقوم بالإجابة الوافية عن كل ما يدور في أذهانكم بخصوص النقل الداخلي والخارجي.

اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي

ويأتي إجراء النقل هذا حرصاً من وزارة التربية في المملكة، على ضمان سير العملية التعليمية العام المقبل 1443، والعمل على سد العجز الموجود في المعلمين والمعلمات في بعض المناطق، ونزولاً على رغبة العديد من الراغبين في النقل لتعديل وضعهم وتوفير مكان العمل بالقرب من محل السكن، وتم ذلك كله وفقاً لما كان متاح من قبل الوزارة من إمكانيات وموارد، في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا، وتمت المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للشروط الموضوعة والمفاضلة التي تمت بشفافية على الجميع، ووفقاً لأماكن العجز واحتياجات الوزارة.

رابط الاستعلام عن نتائج إجراءات النقل

كما أوضحت وزارة التربية في المملكة سابقاً، عن أنه سوف يتم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالنقل الخارجي. من خلال موقع نظام نور الإلكتروني. وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030. والتي تهتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إنهاء كافة الأمور المتعلقة بجميع المجالات. ومن أهم هذه المجالات مجال التعليم، وتوفيراً للوقت والجهد والمال تم إتاحة اعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور. بعدة خطوات وهذه الخطوات كالتالي: