moch gov iq رابط التقديم على الأراضي السكنية بالعراق 2021 بالمواعيد والشروط والخطوات

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محمد سياف - ابو ظبي - moch gov iq هو رابط تقديم الأراضي السكنية بالعراق من خلال بوابة وزارة الإعمار والإسكان والتي أعلنت بدورها عن فتح باب التقديم لكافة المواطنين بالعراق للتقديم في الحصول على قطع أراضي موزعة في كافة محافظات العراق، موضحة أن عدد قطع الأراضي السكنية يصل عددها إلى حوالي 500 قطعة أرض موزعة على جميع المحافظات بالعراق.

moch gov iq رابط تقديم الأراضي السكنية بالعراق

وقالت وزارة الإعمار والإسكان أن التقديم للحصول على قطع الأراضي السكنية بالعراق يكون عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة، وأنه لا يوجد تقديم ورقي أو يدوي في أي مقر أو فرع من فروع الوزارة أو أي جهة أخرى، وأنه يتعين على المواطنين الإطلاع جيداً على شروط التقديم الموضوعة من قبل الوزارة، لافتة إلى أنه لن يلتفت إلى أي طلب يتم تسجيله غير مستوفي للبيانات والمعلومات وغير مطابق للشروط .

شروط وضوابط التقديم في الوحدات السكنية بالعراق

قالت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أن هناك شروط وضوابط يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الحصول على قطع أراضي سكنية وهي:

أن يكون المتقدم من أصل عراقي ويحمل الجنسية العراقية. ألا يشغل وظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع العام. ألا يكون قد حصل أي دعم حكومي خاص بالسكن أو قطعة أرض من الوزارة في وقت سابق. للأرامل والمطلقات الذين لديهم أولاد قصر الحق في التقديم. أن يكون الفرد المتقدم متزوج ومسؤول عن أسرة.

خطوات تقديم الأراضي السكنية العراقية 2021

يوجد خطوات وإرشادات أوضحتها وزارة الإعمار والإسكان للمواطنين للتقديم على الأراضي السكنية بالعراق، وهي أراضي تمنح للفئات المستحقة على أقساط تصل مدتها إلى عشرين عاماً والخطوات هي: