HD تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعربسات 2021

تردد قناة طيور الجنة، جميع المواطنين في الدول العربية بأكملها يشاهدون هذه القناة أو على الأقل قد سمعوا بها فهي من القنوات المخصصة للأطفال عالية الشهرة، فقد تمكنت إدارتها من جعلها رقما صعبا جدا في هذا المجال الذي تعمل فيه وأصبح المئات من الآلاف لا يختارون سواها أبنائهم وإخوتهم الصغار الذين هم بحاجة إلى مشاهدة قنوات الأطفال والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الطفل، فكانت هذه القناة هي الخيار الأول لملايين الآباء والأمهات في الوطن العربي وبلغت شهرتها جميع تلك الأقطار بل وأصبح الصغار يرددون تلك الأناشيد التي يستمعون إليها في هذه القناة، ومن الدلائل على كثافة عدد متابعيها هو حجم البحث الهائل عنها كل يوم فيبحث عنها عشرات الآلاف من كل البلدان العربية، فما هي هذه القناة ومتى تأسست؟ وما هو التردد الخاص بها؟ وما هي المميزات التي جعلتها تتفوق على أفضل قنوات الأطفال التي تملك ميزانية ضخمة جدا ولديها قدرات كبيرة على الحصول على جمهور أكبر بكثير من طيور الجنة؟ كما سنعرض لكم على موقع ثقفني بعضا من البرامج التي تقدمها والأناشيد الشهيرة لديها.تردد قناة طيور الجنة
طيور الجنة قناة أردنية لا مثيل لها بين قنوات الأطفال عشقها الكبار قبل الصغار نظرا لكون المحتوى الذي تقدمه بإمكان الفئتين مشاهدته، كما أن جميع الآباء أو على الأقل غالبية الآباء يختارون هذه القناة لأبنائهم فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من ما يتابعه الأطفال يوميا، القناة أسسها السيد خالد مقداد الذي كان قبل تأسيسها مقيما في دولة الكويت التي غادرها بعد تأسيس هذه القناة وهو حاصل على الجنسية الأردنية مع أن أصله فلسطيني، مقرها الرسمي في عمان العاصمة السياسية للأردن وقد نالت هذه القناة من الشهرة ما لم ينله غيرها مع أن نظيراتها في هذا المجال كثر، ولكن لأسلوبها الفريد من نوعه استطاعت أن تسحب البساط من تحت قنوات اشتهرت جدا في الوطن العربي مثل سبيستون التي أنشئت قبل تأسيس هذه القناة بأزيد من ثمان سنوات وكذلك ام بي سي ثري، لكن تردد قناة طيور الجنة يتصدر دوما محركات البحث لأهمية هذه القناة وكثرة متابعيها.تردد قناة طيور الجنة
- القمر: نايل سات
- التردد 11315
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
وايضا تبث القناة على قمر عربسات
- التردد 11310
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- التصحيح 3/4
كان افتتاح قناة طيور طيور الجنة حسب ما قاله السيد خالد مقداد أقرب إلى مغامرة نظرا لصعوبة المنافسة في هذا المجال، ولأن القنوات المنافسة قد سبقت هذه القناة إلى هذا المجال بسنوات وأصبحت تستحوذ على جمهور عريض جدا كما أن الفارق في الميزانية بين هذه القنوات ونظيراتها كبير جدا، لكن تميزت القناة عن نظيراتها في:
- المحتوى الرائع والذي يركز في الأساس على عرض الأناشيد المشحونة بالقيم والأخلاق الحميدة والحض عليها.
- برامج القناة التعليمية والتي مكنتها من أن تصبح الرقم الأول في مجالها نظرا لاستفادة الصغار منها.
- تنوع الأقمار الصناعية التي تبث عليها وكذلك بثها المباشر على اليوتيوب والذي أصبحت فيه القناة العربية الأولى التي تنال الدرع الماسي من شركة يوتيوب.
- الأسلوب الشيق والممتع الذي مكنها من أن تصبح رائدة هذا المجال.
- بث القناة بجودة عالية الجودة على خلاف غالبية القنوات المخصصة للأطفال.
الوسوم
تردد قناة طيور الجنة، جميع المواطنين في الدول العربية بأكملها يشاهدون هذه القناة أو على الأقل قد سمعوا بها فهي من القنوات المخصصة للأطفال عالية الشهرة، فقد تمكنت إدارتها من جعلها رقما صعبا جدا في هذا المجال الذي تعمل فيه وأصبح المئات من الآلاف لا يختارون سواها أبنائهم وإخوتهم الصغار الذين هم بحاجة إلى مشاهدة قنوات الأطفال والمسلسلات الكرتونية التي يحبها الطفل، فكانت هذه القناة هي الخيار الأول لملايين الآباء والأمهات في الوطن العربي وبلغت شهرتها جميع تلك الأقطار بل وأصبح الصغار يرددون تلك الأناشيد التي يستمعون إليها في هذه القناة، ومن الدلائل على كثافة عدد متابعيها هو حجم البحث الهائل عنها كل يوم فيبحث عنها عشرات الآلاف من كل البلدان العربية، فما هي هذه القناة ومتى تأسست؟ وما هو التردد الخاص بها؟ وما هي المميزات التي جعلتها تتفوق على أفضل قنوات الأطفال التي تملك ميزانية ضخمة جدا ولديها قدرات كبيرة على الحصول على جمهور أكبر بكثير من طيور الجنة؟ كما سنعرض لكم على موقع ثقفني بعضا من البرامج التي تقدمها والأناشيد الشهيرة لديها.تردد قناة طيور الجنة
طيور الجنة قناة أردنية لا مثيل لها بين قنوات الأطفال عشقها الكبار قبل الصغار نظرا لكون المحتوى الذي تقدمه بإمكان الفئتين مشاهدته، كما أن جميع الآباء أو على الأقل غالبية الآباء يختارون هذه القناة لأبنائهم فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من ما يتابعه الأطفال يوميا، القناة أسسها السيد خالد مقداد الذي كان قبل تأسيسها مقيما في دولة الكويت التي غادرها بعد تأسيس هذه القناة وهو حاصل على الجنسية الأردنية مع أن أصله فلسطيني، مقرها الرسمي في عمان العاصمة السياسية للأردن وقد نالت هذه القناة من الشهرة ما لم ينله غيرها مع أن نظيراتها في هذا المجال كثر، ولكن لأسلوبها الفريد من نوعه استطاعت أن تسحب البساط من تحت قنوات اشتهرت جدا في الوطن العربي مثل سبيستون التي أنشئت قبل تأسيس هذه القناة بأزيد من ثمان سنوات وكذلك ام بي سي ثري، لكن تردد قناة طيور الجنة يتصدر دوما محركات البحث لأهمية هذه القناة وكثرة متابعيها.تردد قناة طيور الجنة
- القمر: نايل سات
- التردد 11315
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
وايضا تبث القناة على قمر عربسات
- التردد 11310
- الاستقطاب عمودي
- معدل الترميز 27500
- التصحيح 3/4
كان افتتاح قناة طيور طيور الجنة حسب ما قاله السيد خالد مقداد أقرب إلى مغامرة نظرا لصعوبة المنافسة في هذا المجال، ولأن القنوات المنافسة قد سبقت هذه القناة إلى هذا المجال بسنوات وأصبحت تستحوذ على جمهور عريض جدا كما أن الفارق في الميزانية بين هذه القنوات ونظيراتها كبير جدا، لكن تميزت القناة عن نظيراتها في:
- المحتوى الرائع والذي يركز في الأساس على عرض الأناشيد المشحونة بالقيم والأخلاق الحميدة والحض عليها.
- برامج القناة التعليمية والتي مكنتها من أن تصبح الرقم الأول في مجالها نظرا لاستفادة الصغار منها.
- تنوع الأقمار الصناعية التي تبث عليها وكذلك بثها المباشر على اليوتيوب والذي أصبحت فيه القناة العربية الأولى التي تنال الدرع الماسي من شركة يوتيوب.
- الأسلوب الشيق والممتع الذي مكنها من أن تصبح رائدة هذا المجال.
- بث القناة بجودة عالية الجودة على خلاف غالبية القنوات المخصصة للأطفال.
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