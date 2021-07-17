شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية للاسرة وتعليمات التقديم الإليكتروني 1442هـ

قرض بنك التنمية الاجتماعية للأسرة في المملكة العربية السعودية. والذي تنهال عليه العديد من الأسئلة من مختلف المواطنين في المملكة السعودية. حيث يعد قرض بنك التنمية للأسرة، من أهم وأقوى القروض التمويلية التي تقدم للمواطنين. وعليه فقد أعلن البنك عن طرح قروض مميزة بامتيازات وبتسهيلات كثيرة. والتي تكون خطوة هامة منه في تخفيف الأعباء التي قد خلفها “كوفيد 19”, على المستوى المالي والاقتصادي للمواطنين. لذلك نتناول لكم في هذا التقرير جميع تفاصيل قرض بنك التنمية للأسرة.

قرض بنك التنمية الاجتماعية السعودي

بنك التنمية الاجتماعية هى من أشهر المصارف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. ويعد من أهم الموئسسات البنكية، التي تتم المعاملات بها ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة. كما تقدم إدارة المصرف قرض بنك التنمية الاجتماعية للاسرة، وغيره من القروض الشخصية، والتمويلات التي تحقق احتياجات كافة المواطنين، حيث تحقق مثل هذه القروض شريحة كبيرة من احتياجاتهم الحياتية، مثل؛ قرض الزواج والسكن والتعليم والصحة.

كما تختلف أنواع القروض المقدمة من البنك للأفراد وللشركات، حيث وضع باقة من القروض التمويلية، والتي تتناسب مع الأوضاع المادية لجميع المواطنين، والمؤسسات وغيرها، مثل قروض الأسرة التي تهدف بصورة مباشرة، الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع السعودي وأصحاب الحرف.

رابط التقديم لقرض الأسرة إليكترونياً

جدير بالذكر أولاً أنه تقدم هذه القروض، وفق لخطط حكومة المملكة لرفع مستوى حياة المواطن الأكثر احتياجاً، الأمر الذي يساعد كذلك في حل مشاكل البطالة، والتي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لدي العديد من الكوادر السعودية. وعليه فنتطرق معكم خلال التالي، رابط تقديم قرض بنك التنمية الاجتماعية للأسرة السعودية، وتعليمات التسجيل به، والتي تتمثل في؛

قبل البدء في التسجيل، يجب على العميل الإطلاع على الشروط والالتزامات الخاصة بنظام التمويل الاجتماعي.

يجب على العميل تسجيل حسابة في برنامج تمويلي واحد، (زواج، ترميم، أسرة).

بعد تقديم نموذج الطلب، يجب على الكفيل دخول على البرنامج وتسجيل الموافقة على الكفالة.

وعليه فيمكنك التقديم الإليكتروني، عبر الدخول على رابط التمويل الاجتماعي، كما يمكن أيضاً معرفة عناوين فروع بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

شروط قرض بنك التنمية للأسرة

في ضوء قرض بنك التنمية الاجتماعية المقدم للمواطنين، فقد حدد البنك عدد من الضوابط والشروط، والتي لابد من توافرها في المتقدم للاستفادة من القرض، وهي كمايلي: