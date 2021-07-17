تردد قناة توم و جيري 24 ساعة على نايل سات 2021 tom&jerry

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة، لا يوجد مسلسل كرتوني بلغت شهرته نصف شهرة مسلسل القط والفأر الرائع الذي أطلق في سبعينات القرن الماضي ومازال يحظى بشعبية عريضة جدا في المجتمع العربي، خصوصا أنه توجد إحدى القنوات الفضائية العملاقة التي تعرض هذا المسلسل بشكل يومي للصغار وأصبحت تسمى به رغم أنها سميت بقناة بيبي كيدز، فالبحث عن ترددها هو الأكثر شهرة بين جميع القنوات العربية الأخرى فالآباء والأمهات دواما ما يحرصون على التقاط ترددها لأبنائهم، فهي من القنوات الرائعة في مجالها ويمكن تصنيفها مع أكبر قنوات الصغار الموجودة حاليا، فشهرتها لا مثيل لها في الوطن العربى من المحيط حتى الخليج، وبالأخص جمهور القناة من جمهورية مصر العربية حيث توجد أكبر قاعدة جماهيرية للقناة والدليل عليها بحثهم المتواصل ليل نهار عن ترددها، والذي سنعرضه لكم على موقع ثقفني ويعتبر هذا التردد هو الأحدث والأقوى حيث بإمكانكم مشاهدة القناة بدون تقطيع بعد أن قامت بتغيير ترددها العام الماضي، والذي بسببه فقد الكثيرون هذه القناة العربية المحببة.

تردد قناة توم وجيري

لا يمكن لأي أحد أن يجهل هذه القناة التي أنشئت قبل أعوام خصيصا للصغار وكذلك يحق للكبار مشاهدتها، فكما هو معلوم تردد قناة توم وجيري يعتبر مطلب الصغار والكبار على حد سواء، فالمسلسل الكرتوني الشهير نال إعجاب وتقدير الملايين من كل البلدان العربية سواء كبار أو صغار وأصبح هو المسلسل الكرتوني الكوميدي الأشهر على الإطلاق، حيث أنه فاز بعدد من الجوائز التي لا يمكننا حصرها ومن أبرزها أفضل مسلسل كرتوني في القرن العشرين وأضحك عشرات الأجيال الذي شاهدوه، وتعتبر بيبي كيدز من القنوات التي حرصت على تقديمه للصغار كل يوم نظرا لأنه لا يمل من مشاهدته ولو بعد مائة مرة فهو مسلسل شيق وجميل، قناة توم وجيري مقرها الآن في جمهورية مصر العربية وبالتحديد في مدينة القاهرة، وقد اتخذت أسلوبا رائعا في المحتوى الذي تقدمه والذي نال بالتأكيد احترام الجميع.

القمر نايل سات

التردد 11354

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح 5/6

تردد قناة توم وجيري 24 ساعةمميزات القناة

قناة توم وجيري أو بيبي كيدز لم تصل لهذه المرتبة من الأهمية عند ملايين العرب من فراغ بل تميزت عن العديد من القنوات الأخرى بمميزات جعلتها من بين الأفضل والأشهر وكذلك الأكثر مشاهدة في الوطن العربي وسنذكر لكم بعضا من مميزاتها: