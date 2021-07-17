دوت الخليج -

قوى العدوان ترتكب 105 خرقا لاتفاق الحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان ترتكب 105 خرقا لاتفاق الحديدةاستمرت خروقات قوى العدوان السعودي لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 105 خروقات بينها محاولة تسلل في كيلو16 وستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية والجاح. وتم رصد تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي وحيس والجاح والتحيتا و13 خرقاً بقصف مدفعي و71 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة. وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 105 خرقا لاتفاق الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.