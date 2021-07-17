الأسد: الأموال المجمدة فى بنوك لبنان أكبر عائق أمام الاستثمار فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أكد الرئيس السورى أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار، و60 مليار من الأموال السورية، مجمدة فى لبنان.
وفى كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية رابعة، شدد الأسد على أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع فى البلاد.
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