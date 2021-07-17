إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال جاويد الذي حصل على جرعتي لقاح مضاد لـ"كوفيد 19"، إنه لا يشعر سوى بأعراض خفيفة. وأضاف الوزير في تغريدة: "هذا الصباح أثبتت الفحوصات إصابتي بـ(كوفيد 19)"، موضحا أنه أجرى اختبارا سريعا وفي انتظار الحصول على نتيجة اختبار "بي سي آر". وقال: "أنا في انتظار نتيجة اختبار (بي سي آر)، لكن لحسن الحظ أنني كنت قد حصلت على التطعيم، والأعراض التي أشعر بها خفيفة".

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