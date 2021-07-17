إثيوبيا.. فيديو يظهر عملية نقل جنود الجيش الإثيوبى الأسرى لدى تيجراى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرت وسائل إعلام إثيوبية مقطع فيديو يظهر جنود الجيش الإثيوبى وهم بداخل عربات نقل مسلحة، فى طريقهم للعبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الفيدرالية الإثيوبية. وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، أعلن حربًا ضد إقليم تيجراى فى شمال البلاد منذ نوفمبر العام الماضى، متعهدًا بأن الحرب لن تأخذ وقتًا طويلاً، إلا أن قوات جبهة تحرير تيجراى تمكنت من السيطرة على الإقليم مجددًا وفرت قوات الجيش الإثيوبى من المنطقة بعد ارتكابهم سلسلة واسعة من جرائم الحرب، حسبما وصفتها الأمم المتحدة وكيانات دولية عدة.

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