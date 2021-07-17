الأسد بعد أدائه اليمين الدستورية: سقطت الرهانات وبقى الوطن

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم السبت، على أن استقرار المجتمع هو أولى المسلمات، وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق، لافتًا إلى أن أى مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعًا مستقرًا ومزدهرًا.





وحسبما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، قال الأسد، عقب أدائه اليوم القسم الدستورية رئيساً للجمهورية أمام رئيس وأعضاء مجلس الشعب: "أكرر دعوتى لكل من غرر به وراهن على سقوط الوطن وعلى انهيار الدولة، أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقى الوطن".

وأضاف: "برهنتم بوعيكم وانتمائكم الوطنى أن الشعوب لا تهون عزيمتها فى الدفاع عن حقوقها، مهما أعد المستعمرون من عدة.. أرادوها فوضى تحرق وطننا، وأطلقتم بوحدتكم الوطنية رصاصة الرحمة على المشاريع التى استهدفت الوطن".

وأكد الأسد أنه "فى المراحل الأولى كان رهان الأعداء على خوفنا من الإرهاب وتحويل المواطن السورى إلى مرتزق يبيع وطنه"، مشددًا على أن "السوريين داخل وطنهم يزدادون تحدياً وصلابة، والذين خطط لهم أن يكونوا ورقة ضد وطنهم تحولوا إلى رصيد له فى الخارج، يقدمون أنفسهم له فى أوقات الحاجة".

وفى كلمة للسوريين، قال الأسد: "الوعى الشعبى هو حصنكم وهو حصننا، وهو المعيار الذى نقيس به مدى قدرتنا على تحدى الصعاب والتمييز بين الخيانة والوطنية وبين الثورة والإرهاب".