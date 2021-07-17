فيديو.. وزير الصحة البريطانى يعلن إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال جاويد: "هذا الصباح كانت نتيجة فحصى إيجابية لكوفيد-19، وأنا فى انتظار نتيجة فحص "بى سى أر"، لكن لحسن الحظ الأعراض لدى خفيفة".

وأضاف الوزير البريطانى: "تلقيت جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس، وأود أن انتهز هذه الفرصة لأحث الناس على التقدم للحصول على اللقاح".



وكان جاويد تسلم مهام منصبه وزيرًا للصحة فى أعقاب استقالة سلفه مات هانكوك، بعد تسريبات إعلامية كشفت عن مخالفته قواعد مكافحة كورونا باحتضانه وتقبيله مساعدته داخل مكتبه.