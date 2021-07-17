أفغانستان: ابنة سفيرنا تعرضت للخطف والتعذيب فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية الأفغانية، إن ابنة سفيرها، سلسلة على خيل، اختطفت وعُذّبت بشدة على مدى عدة ساعات على أيدى مجهولين، عندما كانت فى طريقها إلى منزلها.

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أكدت الخارجية الأفغانية، أن ابنة سفيرها توجد حاليًا فى المستشفى، معربة عن بالغ أسفها إزاء الحادث.

كما دعت أفغانستان الحكومة الباكستانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة، للتأكد من تأمين سفارة أفغانستان وقنصلياتها بالكامل، وضمان حصانة الدبلوماسيين الأفغان فى أراضيها، وفقا لاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما طالبت الخارجية الأفغانية إسلام آباد بتحديد المسؤولين عن الواقعة ومعاقبتهم فى أسرع وقت ممكن.

وكانت التوترات تصاعدت بين أصلا كابول وإسلام آباد بعدما أعلن النائب الأول للرئيس الأفغانى عمر الله صالح مؤخرًا، أن باكستان هددت باستهداف طائرات أفغانية فى حال تنفيذها غارات على مواقع لحركة طالبان فى منطقة حدودية، متهما الحكومة الباكستانية بتقديم إسناد جوى إلى الحركة الإرهابية فى بعض المناطق.