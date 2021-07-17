مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء اصطدام قطارين للشحن فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحادث وقع على بعد 51 كيلومترا من محطة "فيرخنى أولاك" فى قسم "أولاك-إلجا" من السكة الحديد، وأسفر أيضا عن خروج 96 عربة عن مسارها.
وأوضحت أنه تم فتح دعوى جنائية، وفق مادة "انتهاك قواعد السلامة وأمان المرور وعمليات النقل"، من قانون العقوبات الجنائية الروسى.
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