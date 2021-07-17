تحديث واتساب الذهبي بلس WhatsApp Gold وفقاً لآخر إصدار ومميزاته 2021

يعد تطبيق الواتساب من أكثر عمليات البحث من قبل محبي التكنولوجيا، وتنوع تطبيقات الواتس لتشمل مختلف الأنواع وفقً لآخر الإصدار ومن أهم هذه التطبيقات تطبيق الواتساب الذهبي، فقد أعلنت تطبيق الواتساب الذهبي بلس عن أخر إصدار له بعد التحديث الأخير، فقد أشار أن هذا التحديث يضم العديد من المزايا التي يمكن الاستفادة منها من خلال محبي التكنولوجيا، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال كيفية تحميل إخر إصدار ضد الحظر، والمميزات التي تم إضافتها، وخطوات تحديث واتساب الذهبي بلس WhatsApp Gold.

نسخة أمنة وضد الحظر

خاصية قفل الواتساب من خلال البصمة

تشغيل جميع المحادثات الصوتية مرة واحدة

إخفاء علامة القراءة وعلامة الاستلام

خاصية استعادة ومنع حذف الرسائل

اخفاء مشاهدتك للحالة الاستوري

اخفاء علامة أن الرسالة محولة

إخفاء المحادثات

مميزات واتساب الذهبي وفقاً لآخر إصدار 2021:تحديث الواتساب الذهبي 2021:

بعد تساؤل العديد من مستخدمي الواتساب عن كيفية تحديث التطبيق للتتمتع بالمزايا الجديدة التي تم إضافتها، خاصة بعد أن أوضح التطبيق حذف المستخدمين الذين لم يرغبوا في التحديث لحذف حساباتهم، فيتم تحديث التطبيق من خلال الدخول على جوجل بلاي ثم اختيار أيقونة البحث وكتابة واتساب الذهبي ثم الضغط على أيقونة تحديث، أو من خلال الإعدادات عبر الهاتف المحمول.

ميزة الواتساب الذهبي الجديدة 2021:

أعلن تطبيق واتساب الذهبي منذ أيام قليلة عن إطلاقه ميزة جديدة شهدت إقبالاً من قبل المستخدمين وهذه الميزة هي “ميزة الرد التلقائي أو الآلي”، حيث تعد هذه الميزة هي فريدة من نوعها، حيث يمكن استخدامها من خلال فتح الواي فاي وقطع اتصال واتساب الذهبي عن الإنترنت، لكي لا تستقبل أي رسائل جديدة وهي جيدة أيضاً لقراءة الرسائل النصية الخاص بك دون أن يحدث ازعاج.

قراءة الرسائل من قائمة الإشعارات دون علم مرسلها:

بمجرد أن يستقبل المستخدم رسالة عبر تطبيق الواتساب يمكن قراءتها من غير فتح الرسالة من خلال الإشعارات الواردة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الميزة خضعت للعديد من التجارب من قبل خبراء التكنولوجيا، فقد أصدروا عدداً من التقارير التي تشير إلى أنه لن تكون الدردشة ثابتة، بالإضافة إلى إمكانية غلق أيقونة مؤشرات الرسائل من الإعدادات، وبهذا لن يتمكن الشخص الأخر من معرفة أن المستقبل قد قرأ الرسالة أم لا.