تمويل شخصي بدون كفيل بنك الرياض ميسر بأسهل إجراءات للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين

تمويل شخصي بدون كفيل بنك الرياض من أكثر القروض طلباً من قبل العملاء حيث يقدم البنك عروض تمويلية كل فترة من أجل توفير الخدمات المصرفية والمالية بهدف الوصول إلى تحقيق أعلى مستوى في تقديم كافة الخدمات المتاحة لديه، من أهمها أنه يتيح القروض للرجال والنساء والمتقاعدين حتى عمر الـ72 عاماً بالإضافة إلى مميزات أخرى كثيرة تشمل أيضاً السعوديين والوافدين، كل هذا بجانب توفير تمويل بدون تحويل راتب لمنسوبي البنوك وعملاء البنك العاملين لحسابهم الشخصي ضمن العروض التمويلية المتاحة حالياً، كما يمكن طلب قرض لتلبية احتياجاتك وأنت في مكانك عبر أون لاين الرياض.

مميزات التمويل الشخصي بنك الرياض

يعد بنك الرياض من أكبر وأفضل البنوك السعودية من حيث عدد الفروع والأنظمة والخدمات التي يوفرها للعملاء منها أنواع الحسابات المختلفة، البطاقات الإئتمانية، برامج تمويلية تشمل شخصي وسيارات بجانب القرض العقاري الميسر، بالنسبة للتمويل الشخصي متاح بصيغتي التورق والمرابحة يمكنك اختيار ما يناسبك منهم، أما عن المزايا كالتالي:-

كن مطمئن عند حصولك على القرض أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً.

تمويل شخصي بدون كفيل بأسهل إجراءات ممكنة.

فترات السداد مريحة وأقساط تناسب الدخل الشهري.

تمويل بدون تحويل راتب لعملاء البنك من السعوديين والمقيمين.

هامش الربح تنافسي مقارنة بالبنوك والشركات الأخرى.

تمويل المتقاعدين حتى سن 72 سنة وهذه من أفضل المميزات التي يبحث عنها المتقاعدين.

متاح سداد المديونية لدى جهات أخرى.

قرض لجميع القطاعات.

إعفاء الورثة من الأقساط المتبقية في حالة الوفاة لاقدر الله.

كيفية طلب تمويل شخصي بدون كفيل بنك الرياض

أولاً استيفاء الشروط المحددة على حسب كل فئة سواء سعوديين أو مقيمين أو متقاعدين يمكن معرفتها من خلال موقع بنك الرياض www.riyadbank.com من خانة التمويل الشخصي ثم اختر سواء تمويل (التورق أو المٌرابحة)، وتعبئة نموذج الطلب للتمويل المراد الحصول عليه وكافة الوثائق المطلوبة التي تشمل (شهادة معتمدة من جهة العمل بتفاصيل الراتب + خطاب بالموافقة والتعهد على تحويل الراتب + نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول) في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال عبر هاتف بنك الرياض على 8001242020.