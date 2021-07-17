حريق بمطار المثنى فى بغداد.. وإنقاذ حاوية صواريخ

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أوضحت الوكالة أن القوات نجحت أيضا فى إنقاذ حاوية للصواريخ والذخائر، قبل أن تصلها النيران. وقبل أسابيع، شهد مطار المثنى حريقا آخر نشب داخل قاعة للمؤتمرات، قبل أن تتم السيطرة عليه.

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