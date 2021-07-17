تصادم قطاري شحن في منطقة أمور بروسيا 

قالت مديرية التحقيق في الشرق الأقصى الروسي، إن قطارين للشحن اصطدما في منطقة أمور، ونجم عن الحادث مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وذكرت المديرية، أن الحادث وقع على بعد 51 كيلومترا من محطة فيرخنى أولاك في قسم أولاك - إلجا من سكة الحديد.

ونوهت المديرية بأنها فتحت دعوى جنائية وفق المادة "انتهاك قواعد السلامة وآمان المرور وعمليات النقل" من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

وأشارت المديرية إلى أن الحادث أسفر عن خروج 96 عربة عن مسارها.