نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مفوضية” www.mofa.gov.kw حجز موعد تصديقات 1443 خدمات وزارة الخارجية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم التسجيل على رابط www.mofa.gov.kw لحجز موعد تصديقات 1443 والذي يعتبر من الخدمات التي تقوم بتقديمها وزارة الخارجية الكويتية لكل من المقيمين في الكويت من غير الكويتيين والوافدين في الدولة لغاية العمل أو الزيارة او السياحة أو ما دون ذلك، حيث تقوم بتخصيص خدمة الحجز بوزارة الخارجية للتسجيل والحصول على رقم أو موعد للمفوضية ليقوم الوافد بالحصول على الخدمات التي يريد.

خدمات وزارة الخارجية الكويتية

حيث يرغب الكثير من المقيمين في دولة الكويت في الحصول على الخدمات الخاصة بوزارة الخارجية، والتي تخص العديد من الخدمات التي تمس الحياة اليومية لهم وأيضا المعاملات الرسمية والحكومية مع الشركات المختلفة بالدولة، مثل خدمات دفع الفواتير والتصديق على الشهادات الدراسية التي يحصل الطالب عليها من الكويت ويرغب في استخدامها خارجيا، وأيضا الوثائق الرسمية التي تخص المعاملات الرسمية التي تخص التأشيرات بالخروج والعودة وتجديد التأشيرات وكلك استدعاء أحد الأقارب أو الحصول على عطلة وسفر.

خدمات وزارة الخارجية للوافدين

تقوم وزارة الخارجية بتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين الذين لا يتمتعوا بنفس حقوق المواطن الكويتي، حيث يكون عليه مراجعة المفوضية أو وزارة الخارجية وتحديد موعد ومكان المقابلة والحصول عل الخدمات، ويتم الحصول عليها بعد مراجعة سنداته والتأكد من جميع البيانات بشكل إلكتروني، وتتلخص الخدمات في التالي:

التصديق على الوثائق الرسمية للوافد وأيضا للمقيم حيث يكون للمقيم الحق في الحصول على التصديق على وثائقه الرسمية بعد التأكد منه ليتمكن من العمل أو التنقل بين الوظائف بالدولة، أو التسجيل في اعمال جديدة حيث يكون عليه مراجعة مستنداته أولا من المفوضية.

الحصول على خدمة التصديق على فواتير الكهرباء، والتي يعتبر الحصول على فاتورة الكهرباء من أصول سندات الإقامة التي يعتمد عليه العديد من الأعمال التي يكون من شروطها أثبات الإقامة وانها سليمة وشرعية، وتقوم المفوضية بالتأكد من بياناته ومن ثم التصديق عليها.

يقوم المقيم بالتصديق على الشهادات الدراسية والتي قام بالحصول عليها أو حصل عليها ابنه من مدارس الدولة حيث تقوم الوزارة بمراجعة البيانات جميعها ومن ثم تقوم بالتصديق عليها ليتم التعامل بها أو بما يعادلها خارج الدولة.

كيفية التسجيل عبرwww.mofa.gov.kw حجز موعد تصديقات 1443