كيفية تقسيط جوالات من نون/ الدفع بأقساط شهرية ميسرة من متجر نون

كيف يمكنني شراء جوال أقساط من متجر نون الإلكتروني؟ هذا السؤال يراود الكثير من عملاء موقع نون حيث تعد خدمة الأقساط أحد الخدمات التي يقدمها الموقع بالتعاون والشراكة التي يعقدها مع بعض البنوك وفي مقالنا هذا نتعرف على طريقة التقسيط والبنوك الشريكة لموقع نون.

لا يقتصر الشراء من متجر نون على الجوالات فقط بل يمكن شراء أى منتج ترغب فيه وتجديد الأقساط الشهرية وفق بعض الشروط الواجب توافرها في الطلب الخاص بك لمعرفة المزيد إليك هذا المقال.

البنوك الشريكة لموقع نون في السعودية والإمارات

● في المملكة العربية السعودية بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الراجحي وبنك السعودي الفرنسي العملة اليدوية وبنك ساب جميعهم شركاء متجر نون.

● أما في الإمارات يوجد بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وبنك موارد التمويل وبنك نجم العملية اليدوية وبنك سامبا وبنك رأس الخيمة الوطني العملية اليدوية وبنك ستاندرد تشارترد كل هذه البنوك شريكه متجر نون.

طريقة شراء جوال بالتقسيط من نون

● في البداية يجب عليك معرفة الشروط اللآزمة لتقسيط جوال أو أي جهاز إلكتروني أو منتج من منتجات متجر نون حيث يشترط أن تكون قيمة المشتريات أكثر من 1000 ريال سعودي أو 500 درهم إماراتي مع توافر البطاقة الإئتمانية الخاصة بأحد البنوك الشريكة للمتجر، ويمكنك التواصل مع خدمة عملاء البنك أو التطبيق الخاص بهم لمعرفة إذا كنت مؤهل للحصول على الأقساط البنكية أم أنك غير مؤهل لها.

● بالدخول على موقع نون الإلكتروني قم بإختيار الجهاز الذي ترغب في شرائه ثم حدد مواصفات المنتج من حيث الكمية واللون ثم قم بتأكيد طلب الشراء وتقديم طلب التقسيط للموقع.

شروط نون للتقسيط على الجوالات الحديثة

قد وضع متجر نون الاليكتروني عدد من الشروط الميسرة لكي يمكن العميل من الاستفادة بنظام التقسيط المتاحة والتي ينبغي توافرها ومن أهم تلك الشروط: