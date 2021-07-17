قرض الراجحي الجديد أفضل تمويل شخصي والقروض العقارية من 50 ألف ريال إلي 3 ملايين ريال سعودي 1443

قرض الراجحي الجديد أفضل وأسرع تمويل شخصي برامج التمويل العقاري من أفضل وأكبر البنوك السعودية حيث يقدم التمويل الشخصي العقاري من بنك الراجحي بقروض تبدأ من 50 ألف ريال لتصل الى 3 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى أطول مدة سداد بدون شروط تعمل على تعطيل عملية التمويل، قرض الراجحي الجديد أفضل تمويل شخصي بدون كفيل، وهذا فقط للعملاء المقيمين بالمملكة ممن تتوافر لديهم وتنطبق عليهم الشروط الائتمانية، على ألا يقل راتب المتقدم للحصول على تمويل الراجحي عن 2000 ريال سعودي سوف نقوم بتوضيح كل ما يتطلبه القرض من الأوراق والمستندات، وشروط الحصول عليه من مصرف الراجحي 1443.

ما يميز مصرف الراجحي تقديم الخدمات لجميع عملاء البنك.

يقدم مصرف الراجحي قرض عقاري أو تمويل شخصي بالمرابحة مع تسهيل عملية شراء عقار أو ارض.

احصل على قرض مصرف الراجحي بدون فوائد.

قروض مصرف الراجحي تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية لخدمة العملاء.

متاح لعميل مصرف الراجحي فتح حساب اخر.

يمكن الحصول على تمويل وطني لمدة استحقاق تصل الى 60 شهرا.

يقدم مصرف الراجحي قرض كبير يصل إلى 500000 ريال سعودي وحد ادني مبلغ 50000 ريال سعودي.

لابد من إحضار بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول. إحضار بيان بمفردات الراتب. لابد من إحضار شهادة التقاعد والتأمينات أللازمة

ألا يتخطى سن المتقدم للحصول على القرض عن 70 عاما.

الالتزام بتسديد كافه الرسوم الإدارية بقيمة 500 ريال سعودي.

مسموح هذا القرض للمواطنين السعوديين والمقيمين الاستفادة من هذا التمويل.

ألا يقل القسط الشهري عن 900 ريال سعودي.

للتقديم على قرض الراجحي يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني مصرف الراجحي.

يجب كتابة وتسجيل البيانات اللازمة لتعبئه النموذج الموجود بالموقع.

الدخول مباشرة على موقع الرسمي الإلكتروني لمصرف الراجحي ثم القيام بتسجيل كافة البيانات المطلوبة لملئ النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني. التأكد منه استكمال وكتابة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة وواضحة. قم بالضغط على إرسال الطلب. من هنا ينتظر العميل عملية التواصل من خلال رقم الجوال الخاص به مع احد موظفي خدمة العملاء بمصرف الراجحي.

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