مواصفات iphone 13 pro max في الأسواق وسعره تعرف عليه الآن

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مواصفات iphone 13 pro max ، تم الكشف بصفة رسمية عن جوالات ابل الجديدة هذا العام حيث ان السلسلة تشمل ايفون 13، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس، ايفون 13 ميني سوف يتم إصدارها هذا العام وفي تلك المقالة سوف نستعرض مواصفات iphone 13 pro max الجديد وسعره في السوق السعودي مع أهم العيوب التي بالهاتف والمميزات.مواصفات iphone 13 pro max آخر إصدارات ابل
يتميز iphone 13 pro max بالعديد من المميزات وهي:
- به خاصية NFC
- الهاتف وزنه يقارب من 228 جرام بينما طوله يصل إلى 160.7 ملم
- يدعم شريحة واحدة (نانو)
- في بعض الدول يدعم هاتف ابل الجديد شريحتين.
- الأنترنت يدعم جميع أجيال الاتصال أي (4G,3G,2G,5G)
- يأتي هاتف iphone 13 pro max بواجهة زجاجية نوع غوريلا بظهر زجاجي
- وإطار محيط بالجوال مصنوع من الفولاذ القوي مثل إصدارات جوال ايفون الأخيرة
- الجوال يدعم خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق الماستر كارد والفيزا
- تأتي بشاشة سامسونج Itlop oled وهي الأقوى من شاشة الاموليد الأقل وضوحاً
- تأتي الشاشة بتردد 120 هرتز وكثافة 409 بكسل للإنش وشاشة 6.4 بوصة
- دقة 2532*1170 بكسل
- تدعم الشاشة أبعاد عرض تبلغ 19.5 بما معناه ان الشاشة تعرض المحتوى بنسبة 86.6% من المساحة
- الشاشة لجوال ايفون 13 برو ماكس تتميز بطبقة زجاجية وقائية مع طلاء مضاد للخدش والزيت وبالطبع بصمات الإصبع وهي بتقنية HDR10+ Dolby Vision
- يتمتع جوال iphone 13 pro max بميكروفون عازل للضوضاء ويستخدم أكثر أثناء استخدام الجوال في المكالمات وتصوير الفيديوهات
- يتمتع الهاتف بأحدث تردادات الواي فاي (Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band,Wi-Fi Direct, hotspot)
- يأتي البلوتوث به بإصدار 5.0 ملحق بدعم aptX HD, LE , A2DP
- ويدعم ايضا الجوال خاصية تحديد الموقع الجغرافي التي هي gps كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى كA-GPS Glonass Galileo BDS
- كما يدعم الجوال أيضا معظم أجهزة الاستشعارات التي هي:
- Face ID
- Accelerometer
- Gyroscope
- Proximity
- Compass
- Barometer
- Siri Natural
- وكلهم يدعمون أوامر الإلغاء والإملاء
- سماعات ملحقة بالهاتف (خارجية) ستريو بها صوت قوي ويدعم جوال ايفون 13 برو ماكس لخاصية جديدة ألا وهي دولبي اتموس
- الهاتف مزود بمخرج يو اس بي وهو بنوع Type C بإصدار 2.0 ويدعم الخاصية الجديدة on the go
- بالهاتف نظام تشغيل جديد من آبل إصدار ios 15
- يأتي iphone 13 pro max بألوان عديدة ألا وهي
- أسود
- أبيض
- ذهبي
- فضي
- أزرق
الهاتف يوجد به ثلاثة إصدارات تخزينية وبإمكانك عزيزي القارئ الاختيار بينهم
- 8 جيجا رام و 128 جيجا بايت مساحة داخلية
- وهناك 8 جيجا رام و 265 جيجا بايت مساحة داخلية
- 8 جيجا رام و 512 جيجا بايت سعة داخلية
- ملحوظة : الهاتف لا يدعم ذاكرة إضافية (تركيب ميموري كارد-Memory Card)
- به معالج قوي سداسي النواة وهو نوع apple a14 bionic
- المعالج بتكنولوجيا 5 نانو ومعالج رسومي للشاشة من النوع apple GPU
الكاميرا هي ما يميز هاتف ايفون 13 برو ماكس ومنتجات آبل في العموم حيث ان في ذلك الهاتف الكاميرا الخلفية فيه تأتي ب4 كاميرات هي:
- الأولى: بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.6 خاصة بالتصوير الواسع
- وتدعم المثبت البصري ois مع أحدث تكنولوجيا تثبيت الصور
- والكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ألترا وايد
- هذه الخاصية تختص بتصوير واسع جدا مع مثبت بصري ois بزوم كبير دون بكسلة في الصورة
- الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل من نوع telephoto وتدعم خاصية أوبتيكال زووم
- الكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل
- أما الكاميرا خاصة بالصور الشخصية لعمل بورترية وعزل حيث يتم تسميتها من شركة آبل النمط الليلي
- تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4k
- تدعم جودة تصوير 1080
- الكاميرا الأمامية لهاتف ايفون 13 برو ماكس
- كاميرا مزدوجة 16 ميجا بكسل بفتحة خاصة 2.2/F من نوع عريض
- يدعم التصوير الواسع wide ويدعم التصوير بتقنية HDR
- الجيروسكوب EIS
- الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بها مستشعر العمق والمقاييس الحيوية
- فتح الهاتف SL 3D عبر Face ID
- دعم الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع الفيديو لكي تحقق جودة 4k
- الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع فيديو بجودة 4k
- Pending / Lol Edit Emotion 24
- تأتي البطارية من مواصفات iphone 13 pro max بقوة 4000 مللي أمبير
- تدعم الشحن السريع حيث يتم الشحن بالكامل في خلال 40 دقيقة فقط
- تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 25 واط ولاسلكي عكسي بقوة 20 وات
- تعمل البطارية بقوة 24 ساعة فقط (وذلك مع تشغيل الجوال طيلة اليوم)
- تعمل البطارية بقوة 14 ساعة فقط (فيديوهات عبر الأنترنت)
- أما إذا تم تشغيل الجوال صوتيات فقط سوف تنفذ الطاقة في خلال 90 ساعة
- بالنسبة لموعد طرح جوال ايفون 13 برو ماكس في الأسواق السعودية فمن المؤكد انه سوف يكون في شهر سبتمبر القادم
- وبالنسبة لسعر الجوال في السعودية :
- النسخة الأولى 128 جيجا بايت : 6000 ريال سعودي
- بينما تصل سعرها في الإمارات إلى 5800 درهم إماراتي
- وجمهورية مصر العربية تصل إلى 26 ألف جنيهاً
- اما بالنسبة لباقي نسخ ايفون فلم يتحدد سعرها بعد
- العيب الأول
- هو عيب بكل جوالات آبل وهي أنها لا تدعم زيادة التخزين الداخلي للجوال
- الجوال يأتي بوزن 228 جراماً فيعطي إحساس بالثقل
- الشاحن وسماعات الأذن لا تأتي مع ملحقات الجهاز بداخل العلبة
- الشاشة قوية ولكن ليست بقوة هاتف سامسونج أس 22 ألترا
وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة مواصفات iphone 13 pro max وسعر ايفون 13 برو ماكس قد نالت إعجابكم.
الوسوم
مواصفات iphone 13 pro max ، تم الكشف بصفة رسمية عن جوالات ابل الجديدة هذا العام حيث ان السلسلة تشمل ايفون 13، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس، ايفون 13 ميني سوف يتم إصدارها هذا العام وفي تلك المقالة سوف نستعرض مواصفات iphone 13 pro max الجديد وسعره في السوق السعودي مع أهم العيوب التي بالهاتف والمميزات.مواصفات iphone 13 pro max آخر إصدارات ابل
يتميز iphone 13 pro max بالعديد من المميزات وهي:
- به خاصية NFC
- الهاتف وزنه يقارب من 228 جرام بينما طوله يصل إلى 160.7 ملم
- يدعم شريحة واحدة (نانو)
- في بعض الدول يدعم هاتف ابل الجديد شريحتين.
- الأنترنت يدعم جميع أجيال الاتصال أي (4G,3G,2G,5G)
- يأتي هاتف iphone 13 pro max بواجهة زجاجية نوع غوريلا بظهر زجاجي
- وإطار محيط بالجوال مصنوع من الفولاذ القوي مثل إصدارات جوال ايفون الأخيرة
- الجوال يدعم خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق الماستر كارد والفيزا
- تأتي بشاشة سامسونج Itlop oled وهي الأقوى من شاشة الاموليد الأقل وضوحاً
- تأتي الشاشة بتردد 120 هرتز وكثافة 409 بكسل للإنش وشاشة 6.4 بوصة
- دقة 2532*1170 بكسل
- تدعم الشاشة أبعاد عرض تبلغ 19.5 بما معناه ان الشاشة تعرض المحتوى بنسبة 86.6% من المساحة
- الشاشة لجوال ايفون 13 برو ماكس تتميز بطبقة زجاجية وقائية مع طلاء مضاد للخدش والزيت وبالطبع بصمات الإصبع وهي بتقنية HDR10+ Dolby Vision
- يتمتع جوال iphone 13 pro max بميكروفون عازل للضوضاء ويستخدم أكثر أثناء استخدام الجوال في المكالمات وتصوير الفيديوهات
- يتمتع الهاتف بأحدث تردادات الواي فاي (Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band,Wi-Fi Direct, hotspot)
- يأتي البلوتوث به بإصدار 5.0 ملحق بدعم aptX HD, LE , A2DP
- ويدعم ايضا الجوال خاصية تحديد الموقع الجغرافي التي هي gps كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى كA-GPS Glonass Galileo BDS
- كما يدعم الجوال أيضا معظم أجهزة الاستشعارات التي هي:
- Face ID
- Accelerometer
- Gyroscope
- Proximity
- Compass
- Barometer
- Siri Natural
- وكلهم يدعمون أوامر الإلغاء والإملاء
- سماعات ملحقة بالهاتف (خارجية) ستريو بها صوت قوي ويدعم جوال ايفون 13 برو ماكس لخاصية جديدة ألا وهي دولبي اتموس
- الهاتف مزود بمخرج يو اس بي وهو بنوع Type C بإصدار 2.0 ويدعم الخاصية الجديدة on the go
- بالهاتف نظام تشغيل جديد من آبل إصدار ios 15
- يأتي iphone 13 pro max بألوان عديدة ألا وهي
- أسود
- أبيض
- ذهبي
- فضي
- أزرق
الهاتف يوجد به ثلاثة إصدارات تخزينية وبإمكانك عزيزي القارئ الاختيار بينهم
- 8 جيجا رام و 128 جيجا بايت مساحة داخلية
- وهناك 8 جيجا رام و 265 جيجا بايت مساحة داخلية
- 8 جيجا رام و 512 جيجا بايت سعة داخلية
- ملحوظة : الهاتف لا يدعم ذاكرة إضافية (تركيب ميموري كارد-Memory Card)
- به معالج قوي سداسي النواة وهو نوع apple a14 bionic
- المعالج بتكنولوجيا 5 نانو ومعالج رسومي للشاشة من النوع apple GPU
الكاميرا هي ما يميز هاتف ايفون 13 برو ماكس ومنتجات آبل في العموم حيث ان في ذلك الهاتف الكاميرا الخلفية فيه تأتي ب4 كاميرات هي:
- الأولى: بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.6 خاصة بالتصوير الواسع
- وتدعم المثبت البصري ois مع أحدث تكنولوجيا تثبيت الصور
- والكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ألترا وايد
- هذه الخاصية تختص بتصوير واسع جدا مع مثبت بصري ois بزوم كبير دون بكسلة في الصورة
- الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل من نوع telephoto وتدعم خاصية أوبتيكال زووم
- الكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل
- أما الكاميرا خاصة بالصور الشخصية لعمل بورترية وعزل حيث يتم تسميتها من شركة آبل النمط الليلي
- تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4k
- تدعم جودة تصوير 1080
- الكاميرا الأمامية لهاتف ايفون 13 برو ماكس
- كاميرا مزدوجة 16 ميجا بكسل بفتحة خاصة 2.2/F من نوع عريض
- يدعم التصوير الواسع wide ويدعم التصوير بتقنية HDR
- الجيروسكوب EIS
- الكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بها مستشعر العمق والمقاييس الحيوية
- فتح الهاتف SL 3D عبر Face ID
- دعم الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع الفيديو لكي تحقق جودة 4k
- الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع فيديو بجودة 4k
- Pending / Lol Edit Emotion 24
- تأتي البطارية من مواصفات iphone 13 pro max بقوة 4000 مللي أمبير
- تدعم الشحن السريع حيث يتم الشحن بالكامل في خلال 40 دقيقة فقط
- تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 25 واط ولاسلكي عكسي بقوة 20 وات
- تعمل البطارية بقوة 24 ساعة فقط (وذلك مع تشغيل الجوال طيلة اليوم)
- تعمل البطارية بقوة 14 ساعة فقط (فيديوهات عبر الأنترنت)
- أما إذا تم تشغيل الجوال صوتيات فقط سوف تنفذ الطاقة في خلال 90 ساعة
- بالنسبة لموعد طرح جوال ايفون 13 برو ماكس في الأسواق السعودية فمن المؤكد انه سوف يكون في شهر سبتمبر القادم
- وبالنسبة لسعر الجوال في السعودية :
- النسخة الأولى 128 جيجا بايت : 6000 ريال سعودي
- بينما تصل سعرها في الإمارات إلى 5800 درهم إماراتي
- وجمهورية مصر العربية تصل إلى 26 ألف جنيهاً
- اما بالنسبة لباقي نسخ ايفون فلم يتحدد سعرها بعد
- العيب الأول
- هو عيب بكل جوالات آبل وهي أنها لا تدعم زيادة التخزين الداخلي للجوال
- الجوال يأتي بوزن 228 جراماً فيعطي إحساس بالثقل
- الشاحن وسماعات الأذن لا تأتي مع ملحقات الجهاز بداخل العلبة
- الشاشة قوية ولكن ليست بقوة هاتف سامسونج أس 22 ألترا
وفي النهاية نتمنى ان تكون مقالة مواصفات iphone 13 pro max وسعر ايفون 13 برو ماكس قد نالت إعجابكم.
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