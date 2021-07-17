شراء مديونية الراجحي الضوابط والطريقة 2021

يبحث العديد من الأفراد عن شراء مديونية الراجحي وذلك في حالة حصولهم على القروض من بعض البنوك داخل المملكة العربية السعودية ومن ثم تعثروا في سدادها، فيلجئون إلى برنامج سداد المديونية بنك الراجحي والذي يعد من أفضل الخدمات التي يوفرها البنك للعملاء ومن ثم يقوم بمنحهم شهادة مديونية من بنك الراجحي ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شراء مديونية الراجحي وطريقة الاستفادة منها.

شراء مديونية الراجحي

شراء مديونية الراجحي يتم اللجوء إليها من قبل الأفراد أصحاب القروض لدى بعض البنوك والذين يجدون صعوبة في سداد قيمة أقساط هذه القروض والتي يتم سدادها عبر الأقساط الشهرية أو حسب الاتفاق مع البنك، وفي هذه الحالة يتم التعاقد مع بنك آخر لسداد المديونية لدي البنك الرئيسي صاحب القرض ويتم السداد من خلال شراء المديونية عن طريق سداد إجمالي القيمة المستحقة للبنك الأصلي.

طريقة شراء مديونية بنك الراجحي

يتعين على الراغب في اللجوء لبنك الراجحي لشراء المديونية أن يقوم بالمرور بالخطوات التالية:

يقوم العميل أولًا بالتوجه إلى أحد فروع مصرف الراجحي المتعددة.

القيام بالتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء عن مدى إمكانية تحويل المديونية إلى المصرف.

الاطلاع على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على خدمة شراء المديونية.

يقوم بعد ذلك ممثل خدمة العملاء بعرض الخطط التمويلية الموجودة في البرامج والتي يتعين على العميل اختيار إحداها.

بعد ذلك يتعرف العميل على الأوراق والإجراءات الواجب إتباعها لأنهاء عملية شراء المديونية وتحويلها إلى مصرف الراجحي.

ضوابط شراء مديونية الراجحي

تم وضع بعض من الشروط والضوابط الهامة من قبل مؤسسة النقد العربي وذلك حرصًا على إلتزام العميل بسداد كامل الأقساط المستحقة عليه لدي البنك وتتلخص هذه الشروط في: