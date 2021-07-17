رقم بوبا للتأمين خدمة العملاء وتقديم شكوي إلكترونية لشركة بوبا

رقم الاتصال بخدمة عملاء شركة بوبا للتأمين بالسعودية، فمن الأرقام الهامة التي يستعلم عنها فئة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية هو رقم بوبا خدمة العملاء، فمن خلال هذا الرقم الموحد لبوبا يستطيع جميع العملاء تقديم جميع الاستفسارات والشكاوى التي تخص كل عميل، وتعمل الشركة علي حلها بشكل سريع فوري، حيث تعتبر شركة بوبا هي أحد أهم شركات التي لها باع طويل وتاريخ مميز في مجال التأمين بالمملكة، وتعمل الشركة علي تقديم الكثير من الخدمات التأمينية الشاملة من خلال تغطية خاصة لعدد من الدرجات التأمينية المتنوعة التي تناسب العديد من شرائح المجتمع، بالإضافة الي تغطية تأمين عدد كبير من المستشفيات والعيادات المتواجدة بجميع مدن المملكة، وفيما يلي سوف نعرض عليكم رقم الاتصال بخدمة عملاء شركة بوبا للتأمين بالسعودية وطرق اييلتواصل السريع مع الشركة.

طريقة تقديم شكوي لخدمة عملاء شركة بوبا للتأمين

تقديم شكوي لشركة بوبا هي أحد الخدمات التي توفرها الشركة لجميع العملاء التابعين لها بجميع محافظات المملكة العربية السعودية، ويمكن تقديم شكوي من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول علي موقع بوبا الإلكتروني.

الضغط علي تقديم شكوي من الخدمات الإلكترونية المتوفر بالموقع.

تسجيل الاسم الشخصي كاملاً الخاص بكل عميل تابع للشركة.

تسجيل رقم العضوية المُخصصة لكل عميل قد تم تسجيله بالشركة.

تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

يقوم كل عميل بتحديد نوع المساعدة التي يرغب في الاستفسار عنها.

ثم كتابة تفاصيل الشكوي من خلال المكان المحدد لرسائل الشكوي.

يمكن رفع أي ملفات تثبت صحة شكوي العميل من خلال رقع الملف بالعديد من الصيغ التي يوفرها الموقع.

الضغط علي تقديم الشكوي.

رقم الاتصال بخدمة العملاء شركة بوبا للتأمين بالسعودية

شركة بوبا للتأمين توفر رقمًا موحدًا من أجل الاتصال بخدمة عملاء بوبا، من أجل تقديم كافة الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالعملاء التابعين والمسجلين بالشركة، والتي يرغب جميع العملاء بحلها في أسرع وقت، لذا سوف نعرض عليكم الرقم الموحد للاتصال بشركة بوبا للتأمين وهو 8002440307 وهو الرقم الرسمي الموحد والخاص بشركة بوبا بجميع مدن المملكة.