-
1/14
-
2/14
-
3/14
-
4/14
-
5/14
-
6/14
-
7/14
-
8/14
-
9/14
-
10/14
-
11/14
-
12/14
-
13/14
-
14/14
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من ال ابو شوارب
|
|
|
|
|
|
|
|
دوت الخليج -
رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من ال ابو شوارب
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابو راس برقية شكر جوابية من الشيخ حاشد احمد ابو شوارب وكافة ال ابو شوارب ردا على برقية تعزيته لهم بوفاة الشيخ طارق ابوشوارب ،جاء فيها :
الأخ العزيز الشيخ / صادق أمين أبوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة وبعد :
بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن الوالد الشيخ عسكر بن يحي هادي أبوشوارب والشيخ جبران بن مجاهد أبوشوارب وكافة آل أبوشوارب يطيب لي أن أبعث إليكم بخالص الشكر والإمتنان على تعزيتكم لنا في وفاة أخونا وفقيدنا الغالي الشيخ طارق عسكر أبوشوارب رحمه الله سائلين الله أن يرحم أمواتكم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويبعد عنكم كل الم وحُزن ويمتعكم بالصحة والعافية والعمر المديد ولا يُريكم أي مكروه في عزيز أو غالي عليكم إنه على كل شيئ قدير وتقبلوا خالص الإحترام والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنا لله وإنا إليه راجعون .اخوانكم كافة آل أبوشوارب عنهم:الشيخ/ حاشد أحمد أبوشوارب عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ـــ مستشار رئيس المؤتمر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق
|
إرسل الخبر
|
إطبع الخبر
|
RSS
|
حول الخبر إلى وورد
|
معجب بهذا الخبر
|
انشر في فيسبوك
|
انشر في تويتر
|
|
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر وعرفان من ال ابو شوارب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.