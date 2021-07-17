صور.. تيجراى تطلق سراح ألف جندى من قوات الحكومة الإثيوبية

جدة - نرمين السيد - قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إن قوات الإقليم، الواقع فى شمال إثيوبيا، أطلقت سراح نحو ألف جندى من القوات الحكومية الأسرى لديها خلال المعارك التى اندلعت فى الآونة الأخيرة، بينما يستعد الجانبان لمواجهة على أراض متنازع عليها فى غرب المنطقة.





وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة لـ"رويترز" بواسطة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إنهم أطلقوا سراح ألف جندى من رتب منخفضة، حسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو" الدولية. وأضاف "ما يزيد على 5000 (جندى) لا يزالون معنا وسنُبقى على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة". وقال إن الجنود اقتيدوا إلى حدود تيجراى الجنوبية مع منطقة أمهرة أمس الجمعة، دون ذكر من الذى استقبلهم أو كيف تم التفاوض على إطلاق سراحهم. وقال متحدث عسكرى إنه ليس بوسعه التعليق اليوم السبت. وقال المتحدث باسم حكومة منطقة أمهرة المحلية إنه ليس لديه معلومات حول عملية الإفراج.

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