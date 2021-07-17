الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442 وشروط المقطوعة الجديدة

موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442 يعد ذلك واحد من ضمن الأشياء الهامة التي تدور في الحديث بشكل يومي بين الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يعرفون متي ستقوم وزارة الموارد البشرية بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة الحالي حيث إن ليس هناك مواعيد محددة لصرف المقطوعة.

المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442

مقطوعة الضمان الاجتماعي هي نوع من المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلي عدد محدد من الفئات في المملكة وذلك لأن تساعدهم علي تحسين مستوي الدخل الشهري حيث إن الحكومة في المملكة تسعي إلي تحسين مستوي الدخل الشهري لتلك الاسر عن طريق تقديم لهم مساعدة مالية في كل فترة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

عملت وزارة الموارد البشرية علي وضع عدد من الشروط التي يجب إن يتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية الحصول علي المقطوعة شهرياً وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يشترط إن يكون المتقدم لهذه النوع من المساعدات المالية هو مواطن سعودي الجنسية.

إن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

يشترط إن يكون غير حاصل علي مساعدة مالية من الحكومة في المملكة.

يجب علي المتقدم للمقطوعة إن لا يكون لدية مصدر دخل إضافي من مشروعات تجارية.

إن لا يكون راتبة الشهري يتخطي 3000 ريال سعودي.

يشترط إن لا يقل عمرة عن 35 سنة أذا كان متزوج.

إن لا يقل عمر الشباب المتقدم للمقطوعة عن 18 سنة.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة ذي الحجة 1442

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية لجميع المواطنين في المملكة حتي تساعدهم علي الاستعلام عن المقطوعة حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تكون وفقاً للنحو التالي: