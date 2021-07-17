نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تعرف على موعد ظهور نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية مؤخرا عن قرب موعد الاعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية، ومنذ ذلك الحين قد بدأ جميع الطلاب بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، على أن تصدر النتيجة للطلاب إلكترونيًا من خلال موقع نتائج الدبلومات، لتصدر لجميع الطلاب بناءًا على رقم الجلوس وبعض البيانات الاخرى الهامة، ويأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء جميع المعلمين من تصحيح اوراق الإجابة الخاصة بالطلاب بعد الانتهاء من الاختبارات الخاصة بهم مع بداية شهر يوليو الجاري 2021، حيث ان جميع اوراق الاختبارات الخاصة بجميع المواد الدراسية قد تم الانتهاء منها بشكل رسمي، وحاليًا يتم رفع النتائج الخاصة بالطلاب على الموقع الالكتروني المخصص للاستعلام عن النتائج، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا خلال السطور القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

من المقرر أن تتوافر نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للطلاب عبر الموقع الإلكتروني قبل بداية اول ايام عيد الاضحى المبارك، حيث أنه حاليًا يتم الانتهاء من رفع درجات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتائج، على ان تصدر النتائج لكل طالب إلكترونيًا، أما عن التعرف على النتائج من خلال المدارس فإن ذلك سيكون متاح بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة أي بعد يوم 2 أغسطس، وذلك لان هناك العديد من المدارس بها لجان ثانوية عامة ولم يتم طرح النتائج حاليًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، خاصة بعد أن وصلت نسبة النجاح بين طلاب الدبلومات الفنية إلى 79%، وقد جاءت خطوات الاستعلام كالتالي: