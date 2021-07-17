حلا شيحة ترد على شطبها من نقابة الممثلين في مصر

ردت الفنانة المصرية حلا شيحة على قرار شطبها من نقابة المهن التمثيلية، قائلة "لا أحب أن أكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن".

وذكرت شيحة، في منشور على صفحتها على إنستغرام: "أحب أن أشكر كل الصحافة، التي نشرت فتوى داء الإفتاء، والتي بالمناسبة موقفها هو نفس موقفي، والذي يفيد بأن التمثيل والفن عموما مثل أي مهنة في الدنيا، حلاله حلال وحرامه حرام".

وأضافت: "أنا لا أحب أن أكون جزءا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي".

وتابعت: "لا أحد بمقدوره أي ينكر أو يزايد على حبي للفن.. أنا تكلمت عن نفسي وأقدر كل زملائي، الزميل الوحيد الذي ذكرته هو الذي يتعلق به الموضوع، وعاتبته لأنني أحسن الظن به، والعتاب كان في الملأ لأن الكليب في الملأ أيضا".

وأوضحت حلا: "بالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل الذين يعملون في المجال يعلمون أنني كنت أعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت أقبل أجورا أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا لم أستلم الجزء الأخير من أجري في الفيلم حين تأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

وأردفت قائلة: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل الذين يعرفونني يدركون حبي للفن.. وسأظل أعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب، لكن الجديد أنني لن أعمل ذلك على حساب الأمور التي أؤمن بها مثلما قلت مؤخرا. أنا لا أهاجم أحدا و لا أحارب أحدا ولا أنا أفضل من أحد و لا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ، لا يوجد شخص معصوم من الخطأ".

وكانت شيحة أبدت استياءها بسبب ظهورها مؤخرا في لقطات من أغنية لتامر حسني، تم تصويرها قبل إعلانها اعتزال الفن.

وانتقدت نقابة المهن التمثيلية في مصر ما اعتبرته "محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي"، مشددة على أنها "لن تقف ساكتة أمام محاولات تشويه الفن والإبداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة".