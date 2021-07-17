الأهلي بطلا لأفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

تُوج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه والثانية تواليًا بفوزه الصريح على كايزر تشيفس من جنوب إفريقيا الذي لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين، 3-صفر في المباراة النهائية في الدار البيضاء.

وسجل أهداف الفائز محمد شريف (53) ومحمد مجدي "أفشه" (64) وعمرو السولية (74). ولعب كايزر تشيفس بعشرة لاعبين الشوط الثاني بالكامل عقب طرد لاعبه هابي ماشياني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وفشل في إحراز باكورة ألقابه القارية.

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