كابول تستدعى السفير الباكستانى بعد تعرض ابنة السفير الأفغانى للتعذيب

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، السفير الباكستانى فى كابول، منصور أحمد خان، اليوم السبت وذلك على خلفية تعرض "سلسيلا اليخيل"، ابنة السفير الأفغانى فى إسلام أباد، للتعذيب.





وعبرت الخارجية الأفغانية -فى بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- عن قلقها العميق بشأن الحادث الذى وقع فى إسلام أباد.

وأضافت أنه تم تسليم خطابا للسفير الباكستانى لدى كابول، وطُلب منه نقل مخاوف الحكومة الأفغانية إلى خارجية باكستان، لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، كما وصفت الحادث بأنه لا يغتفر.

وقال السفير الباكستانى فى كابول بعد ساعات من استدعائه -فى تغريدة على تويتر- إن "رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، أمر وزارة الداخلية بالاستفادة من جميع المصادر للقبض على مرتكبى الحادث"، مضيفا إنه يجب إيلاء الأولوية القصوى للتحقيق فى الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -فى بيان اليوم- إن شرطة إسلام أباد بدأت التحقيق فى الحادث، لتعقب الجناة والقبض عليهم.

جدير بالذكر أن ابنة السفير الأفغانى فى إسلام أباد، سلسيلا اليخيل، تعرضت للتعذيب على أيدى مسلحين مجهولين أثناء ركوبها سيارة أجرة.