كوريا الجنوبية تستدعى سفير اليابان احتجاجا على تصريح بحق رئيسها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنها استدعت السفير اليابانى بعد تصريح "غير لائق" عن الرئيس مون جيه إن، واجتماعه المحتمل مع رئيس الوزراء اليابانى خلال أوليمبياد طوكيو.





وأفاد التلفزيون الكورى الجنوبى "جى تى بى سى" بأن دبلوماسيا يابانيا لم يحدده سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون جيه إن، عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، وقال إن طوكيو "ليس لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سيئول حاليا".

تفاعل السفير اليابانى مع تقرير التليفزيون ونسب التصريحات إلى نائبه هيروهيسا سوما، وقال إن الأخير استعمل كلمات "غير مناسبة بتاتا".

وأضاف السفير كويتشى أيبوشى: "وجهت إنذارا شديد اللهجة لنائب السفير سوما".

وفى تصعيد للموقف، طالب نائب وزير الخارجية الكورى الجنوبى تشوى جونج كون بفرض عقوبات على صاحب التصريح.

واعتبر خلال لقائه السفير اليابانى أن مثل تلك التصريحات "تمس بشدة" بمساعى تحسين العلاقات بين البلدين ويجب "اتخاذ اجراء مناسب بإزائها"، وفق ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية.

ويناقش البلدان حاليا تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال الألعاب الأولمبية لتحسين العلاقات التى صارت فى أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب خلافات تاريخية.