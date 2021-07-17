فاتورة كهرباء مسقط www.hasil.apsr.om الرد على الشكاوى عبر منصة حاصل

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عمر شويل - جدة فاتورة كهرباء مسقط www.hasil.apsr.om والتي يتم استصدارها من هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان حيث انتشرت الأخبار حول ارتفاع في أسعار شرائح الكهرباء في السلطنة بما استوجب على الهيئة العامة للخدمات العامة الرد على جميع ما اثير وقد أعلنت خطوات استصدار فواتير الكهرباء للمستخدمين في عموم المحافظات العمانية.

فاتورة كهرباء مسقط عبر هيئة تنظيم الخدمات العامة

قامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالرد على كثر مما اشيع حول ارتفاع في أسعار فواتير الكهرباء بالفترة الأخيرة مبينة التالي:

“تابعت هيئة تنظيم الخدمات العامة باهتمام بالغ ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لدى بعض المشتركين الكرام. وعليه تود الهيئة توضيح الآتي: تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة شركات توزيع الكهرباء المرخصة لضمان التزامها بمعايير الخدمة ودقة الفواتير التي يتم إصدارها لجميع المشتركين. وتؤكد أنه في حال عدم التزام الشركات المرخصة بالأطر التنظيمية لآلية الاحتساب فسوف تتدخل الهيئة لصالح المشترك لتعديل الاحتساب بناء على الأسس التي أقرتها وذلك على حسب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.

فواتير الكهرباء الجديدة

تم الانتقال إلى العصر الحديث بالاستعمال الرقمي في التسجيل والاستعلام في كافة المنشآت الحكومية، حيث تعتبر الشركة العامة للكهرباء ضمن أحد تك المؤسسات التي تم تطوير التعامل فيها ليصبح حسب الآليات الأحدث لنظام التسجيل والاستعلام في ظل العصر الحديث، وتم استصدار الفواتير الإلكترونية والقراءة الرقمية أيضا، وقد قامت الهيئة بإلزام بالإطار التنظيمي لاستصدار الفواتير.

إجراءات استصدار الفواتير بالسلطنة

يتم عمل القراءات الفعلية لعداد الكهرباء شهريا في فترة لا تقل عن 8 أيام ولا تزيد عن 33 يوم.

يقوم المحصل بعمل قراءة تقديرية في حال تعذر عمل قراءة فعلية للعداد.

تكون القراءة أكثر دقة لبيان الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

الإجراءات الجديدة لشركات الكهرباء