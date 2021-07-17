رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية بالعراق 2021 على بوابة dari.iq والأوراق والمستندات المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية بالعراق 2021 على بوابة dari.iq الرسمية، هي ما يحتاج إليه الكثير من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحصول على قطع أراضي سكنية، حث أعلنت وزارة الإعمار والإسكان بالعراق عن فتح باب التقديم على الأراضي السكنية بعدد من المحافظات العراقية، موضحة أن هناك شروط يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الحصول على قطع الأراضي السكنية.

رابط الاستمارة الإلكترونية للتقديم على قطع الأراضي السكنية بالعراق

وقالت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أن الأراضي السكنية ستمنح للأفراد المواطنين والمقيمين على أرض العراق ومستوفيين للشروط الموضوعة من قبل الوزارة، وأن التقديم للحصول على الأراضي السكنية من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، وأنه يتعين على الراغبين في الحصول عليها التقديم وتعبئة الاستمارة الإلكترونية.

الفئات المستحقة للتقديم على قطع الأراضي السكنية بالعراق 2021

قالت وزارة الإعمار والإسكان العراقية أن عدد قطع الأراضي السكنية المطروحة للمواطنين تتجاوز 300 ألف قطعة أرض موزعة على محافظات العراق، وأن الأولوية للحصول على قطع الأراضي السكنية للفئات التالية.

المواطنون محدودي الدخل وخاصة الشباب. المتقاعدون. الموظفون. أصحاب الإعاقات والعجز. الأرامل والمطلقات الذين لديهم أطفال. الطبقة الفقيرة. المسجلين ومشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على قطع الأراضي السكنية بالعراق

أوضحت وزارة الإعمار والإسكان أن التقديم على الأراضي السكنية العراقية سيكون عن طريق البوابة الرسمية وأن هناك أوراق ومستندات يجب تقديمها وهي: