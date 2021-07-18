التسجيل في نظام نور خطوات ترتيب رغبات النقل الداخلي 1443

التسجيل في نظام نور للمعلمين والمعلمات، واتباع خطوات ترتيب النقل الداخلي بعد اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي، ودعوة المنقولين خارجياً إلى الدخول على حسابتهم وإعادة ترتيب الشرائح لاستكمال الإجراءات النظامية وفق بيان الوزارة، خلال الفترة من اليوم السبت الموافق السابع من ذي القعدة، وحتى الجمعة الموافق الثالث عشر من ذي القعدة بعد احتفالات عيد الأضحى 1442.

خطوت ترتيب شرائح النقل للمنقولين خارجياً

وزارة التعليم في السعودية أعلنت اليوم عن إطلاق خدمة ترتيب شرائح النقل للمنقولين خارجياً غبر نظام نور، ودعت المعلمين والمعلمات المنقولين خارجياً إلى تسجيل الدخول على نظام نور والقيام بإعادة ترتيب الرغبات للمشمولين من المتقدمين على حركة النقل الداخلي مع إمكانية التأكد من الرغبات المسجلة والتعديل عليها أو الانسحاب من الحركة، وقد أشارت عدد من إدارات التعليم إلى تلك الخطوات منها إدارة التعليم بالمنطقة الشمالية لمنسوبيها.

أوضح تعليم المنطقة الشمالية أنه يمكن لكل المعلمين والمعلمات من لم يتقدموا سابقاً على حركة النقل الداخلي ولديهم الرغبة في التقديم على الحركة، التسجيل في نظام نور والدخول على حسابهم وترتيب الرغبات والتي تشمل القيام بالأتي:

تسجيل الدخول على نظام نور من حساب المعلم.

الهدف ترتيب رغبات النقل الداخلي

اختيار خدمات شؤون المعلمين في نظام نور.

الضغط على تعديل

ترتيب الشرائح حسب المتاح لكل قطاع

قم بحفظ الترتيب.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن اعتماد نتائج حركة النقل الخارجي لمن تم شمولهم في هذا العام لاستكمال باقي إجراءات نقلهم لحين تحديد موعد إخلاء الطرف والمباشرة، وبعدها تم دعوة المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى مراجعة الرغبات من خلال حساباتهم في نظام نور قبل حلول يوم 13/ 12 / 1442.

التسجيل في نظام نور

طريقة التسجيل في نظام نور تتم من خلال اسم المستخدم وكملة المرور الخاصة بكل معلم أو معلمة، وتلك العملية أصبحت من السهل القيام بها بعد تمكين الدخول عبر حساب النفاذ الوطني باستخدام حساب المستخدم على نظام أبشر مما سهل الخطوات، حتى في حالة فقد أحد البيانات.