طريقة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيًّا عبر نظام نور للمعلمين والمعلمات

عقب إعلان وزارة التعليم بنتائج النقل الخارجي وتلبية الكثير من طلبات النقل ولم تلبي بعض الطلبات مما لاينطبق عليهم شروط النقل الخارجي، وقد تم الاعلان عن إجراءات أحقية تقديم الإعتراض لمن لم يتم تحقيق رغبته في النقل الخارجي، فله الحق في تقديم طلب الإعتراض حتى يتسنى النظر في طلبه وتحقيق رغبته وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات، حيث تم الاعلان من قبل وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات عن فتح ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيًّا عبر نظام نور، كما هو موضح في المقطع أدناه، ومن الجدير بالذكر فقد دعت الوزارة جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجيًّا إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه 13/ 12/ 1442هـ.

خطوات الاعتراض على حركة النقل الخارجي:

بعد اعلان وزارة التعليم عن نتائج النقل الخارجي فقد أعلنت الوزارة عن التقدم بطلب الاعتراض على حركة النقل الخارجي من خلال نظام نور لمن لم يصيبهم الدور واعلنت الوزارة ان من حق المعلمين والمعلمات التقدم بالاعتراض في المواعيد المحددة للاعتراض ، حيث كانت وزارة التعليم أتاحت عبر نظام نور تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات وخلال فترة زمنية محددة، وصرح محمد الزارع المهتم بشؤون التعليم والمعلمين: إن خطوات تقديم طلب اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي تتم عبر حساب المعلم من خلال الرابط الرسمي لنظام نور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الحساب من الملف الأصلي. اختيار خدمات شؤون المعلمين. ومن ثم اختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي أسفل الصفحة (لطلب الاعتراض). تحديد نوع الرد آلي أو غير آلي. مع العلم أن الاعتراض متاح حتى 3/ 12/ 1442هـ.

نتائج حركة النقل عبر نظام نور:

وعقب ظهور نتائج حركة النقل الخارجي سمحت الوزارة ومن خلال نظام نور بالتقدم بطلب الاعتراض لمن لم يوفقوا وتلبى لهم طلب النقل ويقدم الاعتراض من خلال الرابط الرسمي لنظام نور وفي المواعيد المحددة وطبقا للشروط والقواعد ، حيث كانت وزارة التعليم قد أعلنت عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي، من خلال نظام نور، وأكدت وزارة التعليم أن ذلك يأتي تحقيقًا لرغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة مسبقًا، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور.