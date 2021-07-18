تردد قناة اون تايم سبورت On time sports التحديث الجديد 2021

تردد قناة اون تايم سبورت On time sports بعد التحديث الجديد شهر يوليو 2021، حيث منتظر خلال الأيام القليلة الماضية يستأنف الدوري المصري الممتاز الذي يتصدر الزمالك قبل أن يلعب المارد الأحمر مبارياته المؤجلة، حيث تبدأ المنافسة الشرسة على بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تتويج المارد الأحمر مؤخراً ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 2021 بعد الفوز على بطل جنوب أفريقيا بثلاث أهداف دون رد.

أصبح تردد قنوات أون تايم سبورت في الفترات الأخيرة عليه بحث كبير من قبل متابعي البرامج الرياضية في مصر والوطن العربي، حيث تنوع القناة برامجها الرياضية عن طريق إضافة افضل مقدمي البرامج الرياضية والمحللين الرياضيون في مصر والوطن العربي، يتزايد البحث عن تردد القناة مع قرب انتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز والتي تشغل المنافسة الشرسة بين قلبين الكرة المصرية على بطولة الدوري المصري الممتاز، فمن المنتظر أن تبدأ أولي المباريات لكل الفريقين خلال الأيام القليلة المقبلة، والمذاعة بشكل حصري على مجموعة قنوات أون تايم سبورت On time Sports.



يمكنكم متابعة كافة قنوات أون تايم الرياضية المختلفة على الأقمار الصناعية بعد تثبيت التحديث الجديد للقناة كالتالي:

ON TIME SPORTS 1

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

ON TIME SPORTS 2

القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي التردد 12456

ON TIME SPORTS 3

القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي التردد 12303

تتنوع البرامج والفقرات التي تقدمها قنوات اون تايم سبورت على الشاشات التلفزيونية من بين هذه البرامج الشهيرة مساء أون تايم تقديم مدحت شلبي، ملعب On Time تقديم سيف زاهر وأحمد شوبير، برنامج Be time وملاعب الأبطال وغيرها من الكثير من البرنامج.

وصلنا إلي ختام شرح كيفية إستقبال تردد قناة اون تايم سبورت On time sports