كيفية تجديد البطاقة المدنية للوافدين الكويت والاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني

تجديد البطاقة المدنية الكويتية استعلام، ما زلنا نتابع معكم تقديم كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت الشقيقة ، حيث تتيح البوابة الرسمية إمكانية تجديد البطاقة المدنية اونلاين للوافدين والمقيمين ، كما تتيح البوابة الرسمية خدمة الاستعلام عن البطاقة المدنية بالرقم المدني، ونتطلع معكم خلال هذا المقال لرصد ومعرفة طريقة تجديد البطاقة المدنية للوافدين والمقيمين والاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني، كما سنرفق لكم رابط الاستعلام عن تجديد البطاقة المدنية للوافدين.

تجديد البطاقة المدنية للوافدين استعلام

خدمة تجديد البطاقة المدنية اونلاين للوافدين ، والاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني، تلك الخدمة هي مُقدمة من البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت ، ويتطلب إتمام خاصية تجديد البطاقة المدنية اونلاين للوافدين استعلام عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل إتمام هذه العملية والتي نستعرضها عليكم خلال السطور القليلة القادمة، علماً أنه يجب حضور طالب الخدمة بنفسة في حالة الرغبة بتجديد بطاقته المدنية ، الهيئة العامة للمعلومات المدنية استعلام.

وبخلاف تجديد البطاقة المدنية اونلاين ، تجدون عبر البوابة الإلكترونية الرسمية الكويت العديد من الخدمات الأخرى مثل إمكانية دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويت، ويتطلب ذلك بعض الخطوات التي تتمثل في الدخول أولا على الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة دفع الرسوم، ثم كتابة الرقم المدني ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن الرسوم، واتباع باقي التعليمات ليتم تسديد الرسوم المقررة.

تجديد البطاقة المدنية الكويت

والآن نأتي إلى طريقة تجديد البطاقة المدنية للوافدين، والتي يُمكنكم إتمام تلك العملية من خلال طريقتين الأولى عن طريق الهاتف، والثانية عن طريق الإنترنت، أما بخصوص الطريقة التي تخص الهاتف يجب الاتصال على رقم 889988، ثم اختر الرقم 1 للغة العربية أو الرقم 2 للغة الإنجليزية اختر الخدمة رقم 1 من القائمة الصوتية، ثم يتم إدخال الرقم المدني والانتظار حتى تتم مراجعة الطلب.

أما فيما يخص تجديد البطاقة المدنية اونلاين للوافد، فتكون من خلال الخطوات التالية:يجب الدخول عبر رابط موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ثم كتابة الرقم المدني الخاص بك، ثم اتباع التعليمات التالية الموضحة ومن ثم سيتم استلام البطاقة الجديدة من مقر الهيئة الرئيسي، الزهراء، مبنى المراجعين، الدور الأرضي، صالة الاستلام وادفع رسوم تحصيل البطاقة.