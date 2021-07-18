رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية moch.gov.iq 5959 توزيع الأراضي وزارة الإعمار والإسكان

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عمر شويل - جدة رابط تسجيل وتقديم الاستمارة الإلكترونية moch.gov.iq 5959 لتوزيع قطع الأراضي للمواطنين العراقين على رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتي أعلنت مواعيد بدا التقديم والتقطع سجيل لاستمارة تملك قطع الأراضي التي تقوم وزارة الإعمار والإسكان بتوزيعها على مواطنيها، لذلك أصيخ رابط التقديم على قطع الأراضي السكنية 2021 بالعراق محل بحث متعاظم، حيث تسعى فئات عديدة من المجتمع العراقي للحصول على نصيب من توزيع الأراضي التي تقوم الوزارة بإتاحتها للمواطنين في عموم المحافظات والمدن والمناطق العراقية، وذلك وفق جدول زمني لكل محافظة.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية moch.gov.iq 5959 توزيع قطع الأراضي

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتجهيز وإعداد عدد 500 ألف قطعة أرض بغرض توزيعها للتمليك وفق شروط وضوابط وضعتها الوزارة، وللحصول على قطعة أرض من هذه الأراضي يجب ملئ الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع تلك الأراضي،هذا وقد صرحت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة “المهندسة نازنين محمد وسو” بأن الحكومة العراقية تسعى جاهدة للعمل على توفير السكن المناسب لجميع فئات المواطنين،

التقديم على قطع الأراضي السكنية حسب المحافظة



نظرا للحج الهائل المتوقع من دخول المواطنين العراقيين على موقع وزارة الإعمار والإسكان، وذلك للتقديم والتسجيل على قطع الأراضي التي تتيحها الوزارة، فقد خصصت الوزارة موعد مُحدد لكل محافظة عراقية للتقديم والتسجيل على قطع الأراضي المتاحة، وذلك وفق الجدول الزمني التالي: تم تحديد مواعيد محددة لكل محافظة حتى يستطيع الشخص التقديم على قطعة أرض الدولة للتسهيل على المواطنين التقديم وهي تأتي في ترتيب الحجز كالتالي:

محافظة ذي قار.

محافظة بغداد.

محافظة نينوى.

محافظة الديوانية.

محافظة كربلاء.

محافظة النجف الأشرف.

محافظة صلاح الدين.

محافظة كركوك.

محافظة بابل.

محافظة البصرة

محافظة المثنى.

محافظة ميثان.

محافظة الأنبار.

محافظة واسط.

محافظة ديالي.

محافظة ذي قار.

الفئات التي يحق لها التقديم على تملك قطع الأراضي والتسجيل في الاستمارة الإلكترونية

وضعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة شروط للتسجيل على الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع قطع الأراضي كما حددت الوزارة الفئات المستحقة لتملك قطع الأراضي هذه، أما عن الفئات المستفيدة والمستحقة فبيانها كالتالي:

مستفيدي الرعاية الاجتماعية.

المعين المتفرغ.

المتقاعدين.

الفئات تحت خط الفقر بالعراق.

العوائل التي تسكن الطمر الصحي.

رابط تقديم قطع الأراضي السكنية العراقية 2021

وتجدر الإشارة إلى توجه الحكومة العراقية إلى توقير السكن الملائم للفئات الأولى بالرعاية، ومنهم المواطن الذي لا يمتلك قطعة أرض لإقامة مسكن خاص به، هذا وقد أشارت وزارة الإعمار والإسكان إلى أن ثمن قطعة الأرض سيتم تقسيطه على فترات زمنية طويلة، ما بين خمسة عشر عاماً إلى عشرون عاماً، وأن التسجيل والتقديم على الاستمارة سيكون إلكترونيا من خلال رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان المُخصص لذلك، وذلك باتباع التالي:

زيارة رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية الرسمي.

اختيار مادة 25.

يتطلب القيام بملأ طلب شراء القطعة من قبل المواطن ثم توقيعها .

. عمل صورة لطلب لشراء القطعة الموقعة من قبله و رفعها مع صور هوية الأحوال أو البطاقة الموحدة وجهين.

التأكد من قبول أو رفض الطلب المقدم إلكترونيا بعد مرور تسعة عشر يوما من تاريخ الإدخال.

حجم صوره كل مستمسك لا يتجاوز 250 KB.

ساعات التقديم على الموقع من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساءً.

الأولوية ستكون لعوائل الشهداء والفقراء.

يحق لكل عائلة الحصول على قطعة أرض واحدة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على توزيع قطع الأراضي السكنية

البطاقة الموحدة أو الجنسية والشهادة.

بطاقة السكن.

البطاقة التموينية.

رقم الهاتف المحمول.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات الرسمية عن رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين العراقين، وكيفية التقديم والشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة الإعمار والإسكان العراقية، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.