moch.gov.iq 5959 رابط تقديم استمارة توزيع قطع الأراضي السكنية إلكترونيا على موقع وزارة الإعمار

رابط تقديم استمارة توزيع قطع الأراضي العراقية إلكترونيا على رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال moch.gov.iq 5959 حيث لا تزال فرصة التسجيل والتقديم على الاستمارة الإلكترونية متاحة في العديد من المحافظات العراقية، حيث تستهدف وزارة الإسكان والإعمار فئات عديدة من المجتمع العراقي، وهم الفئات الأولى والأحق بالرعاية لتوفير السكن الملائم لهم بشروط مُيسرة وعلى أقساط تمتد لعشرون عاماً، ومنذ الإعلان عن ملئ استمارة توزيع قطع الأراضي السكنية والتقديم والتسجيل على تلك الاستمارة، الخاصة بتوزيع الأراضي من خلال موقع الوزارة الرسمي المُخصص لهذا الغرض، يشهد الموقع عمليات بحث مُكثف بغرض التسجيل من قبل فئات عديدة من المواطنين العراقيين، لذلك فكان لِزاما علينا إعداد هذا التقرير الذي سنتناول فيه كافة التفاصيل الخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية والشروط والضوابط التي أ‘لنتها وزارة الإعمار والإسكان، وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة.

moch.gov.iq 5959 رابط تقديم استمارة توزيع قطع الأراضي

هذا وقد حصصت وزارة الإعمار والإسكان مواعيد محددة لكل محافظة بغرض تخفيف الضغط على رابط موقع نسجل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على المستحقين والمُستوفين للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الإعمار والإسكان، وذلك حسب الموعد الخاص بكل محافظة، هذا وتقوم الوزارة بإعداد وتجهيز مئات الألف من قطع الأراضي، ومد البنية الأساسية من مياه وكهرباء ومرافق لها، بحيث تكون مُعدة للبناء في أسرع وقت، وذلك بغرض توفير مساكن ملائمة لمواطنيها.

يتم التقديم والتسجيل وملئ استمارة توزيع الأراضي السكينية من خلال رابط موقع وزارة الإعمار والإسكان العراقية، وذلك حسب المادة 25 لسنة 2021، وينم ذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة الإعمار والإسكان والبلديات الرسمي.

اختيار مادة 25.

القيام بملأ الطلب الخاص بشراء قطعة الأرض وتوقيعها

طباعة طلب شراء قطعة الأرض الذي قام بتوقيعها، ورفعها مع صور هوية الأحوال أو البطاقة الموحدة وجهين.

يجب قيام مُقدم الطلب من التأكد من قبول أو رفض طلبه الذي قام بتسجيله إلكترونيا، وذلك بعد أن يمر 19 بوم من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيا.

حجم صوره كل مستمسك لا يتجاوز 250 KB.

يتم التقديم في المواعيد المحددة.

الموقع يعمل من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساءً.

الأولوية في توزيع قطع الأراضي لعوائل الشهداء والفقراء.

مستفيدي الرعاية الاجتماعية.

المعين المتفرغ.

المتقاعدين.

الفئات تحت خط الفقر بالعراق.

العوائل التي تسكن الطمر الصحي.

البطاقة الموحدة أو الجنسية والشهادة.

بطاقة السكن.

البطاقة التموينية.

رقم الهاتف المحمول.

الفئات المجتمعية صاحبة الأولوية في تملك قطع الأراضي السكنيةالمستندات المطلوبة للتسجيل في استمارة توزيع قطع الأراضي

وفي حال وجدتم صعوبة في تسجيل وملئ استمارة توزيع قطع الأراضي الإلكترونية، أو كان لديكم أي تساؤلات لم يحتويها هذا التقرير، يمكنكم كتابة تعليق تشرحون فيه الصعوبات التي تواجهكم، وكذلك الاستفسارات التي تريدون توضيح لها، ونحن ومن خلال موقعنا سنعمل جاهدين في الإجابة على جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم.