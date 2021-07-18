أرقام قياسية أسطورية للأهلي بعد تتويجه بالنجمة الأفريقية

حقق النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد مساء السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وبعد فوز الأهلي بالبطولة باتت في جعبته مجموعة من الأرقام القياسية التي ينفرد بها وأهمها:

عزز الأهلي من رقمه القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد حصوله على اللقب العاشر ليبتعد بذلك عن ملاحقيه الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي وفي رصيد كل منهما 5 ألقاب.

سباق الأكثر تتويجا

واصل الأهلي دعم موقعه بين الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، بعد تتويجه الأخير بدوري أبطال أفريقيا، لينجح في رفع رصيده من البطولات القارية إلى 23 لقبا مقتربا من ريال مدريد الإسباني المتصدر برصيد 26 لقبا قاريا.

كأس العالم للأندية

تأهل الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه ويأمل في الذهاب بعيدا في هذه البطولة التي حقق المركز الثالث فيه خلال عامي 2006 و2020 والتي تسببت ظروف انتشار وباء كورونا في تأجيلها لتقام في فبراير الماضي.

أرقام قياسية في النهائي

كما تمكن الأهلي من بلوغ نهائي البطولة في 14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق أفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب في 10 مناسبات، وهو أيضا رقم قياسي غير مسبوق.

وخلال 14 نهائيا سابقا، نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

قابل الأهلي 11 فريقا في نهائي دوري الأبطال خلال 14 نهائيا خاضها من قبل، وهي فرق كوتوكو الغاني مرتين، والهلال السوداني، وصن داونز الجنوب أفريقي، والنجم الساحلي التونسي مرتين والصفاقسي التونسي والقطن الكاميروني، والترجي التونسي مرتين، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، والوداد المغربي والزمالك المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

كما تمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، ثم حقق أخيرا نفس الإنجاز في 2020، 2021

لينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات تحقيق البطولة لمرتين متتاليتين.

كما استطاع الأهلي التأهل للنهائي في 4 نسخ متتالية للبطولة 2005- 2006- 2007- 2008 فاز بثلاث ألقاب منها، وخسر نهائي وحيد في 2007 أمام النجم الساحلي التونسي.

وشارك الأهلي في هذه البطولة لأول مرة فى عام 1976 وحصد اللقب الأول فى مسيرته القارية فى نسخة عام 1982، بينما كان اللقب الأخير خلال العام الجاري 2021.

موسيماني على خطى جوزيه

تمكن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه حيث سبق له أن حصد اللقب مع صانداونز الجنوب أفريقي في 2016 على حساب الزمالك ثم عاد في 2020 ليحقق اللقب على حساب الزمالك أيضا لكن هذه المرة خلال قيادته للنادي الأهلي، الذي كرر معه هذا الإنجاز في 2021 على حساب كايزر تشيفز، ليقترب من البرتغالي مانويل جوزيه صاحب 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا والذي يعد رقما قياسيا مسجلا باسمه.

نتيجة 3 – صفر تتكرر مرتين

حقق الأهلي نتيجة 3 صفر في النهائي مرتين الأولى أمام النجم الساحلي التونسي عام 2005 وكان نهائي البطولة يقام بنظام الذهاب والإياب، فبعد تعادل الفريقين سلبيا في سوسة بتونس فاز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء العودة الذي أقيم على ملعب الكلية الحربية في القاهرة، وتكرر الفوز في مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة لكن هذه المرة أقيم النهائي من مباراة واحدة في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية.

أرقام فردية

وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أكثر اللاعبين مساهمة في حصد دوري الأبطال برصيد ستة ألقاب.

محمد أبو تريكة الهداف التاريخي للأهلي في المباريات النهائية برصيد خمسة أهداف، فضلا عن كونه الهداف التاريخي للبطولة برصيد 28 هدفًا.

لاعب وحيد نجح في تسجيل ثلاثية في نهائي دوري أبطال أفريقياش في عام 2001 ثلاث مرات "هاتريك".