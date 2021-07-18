الدبيبة: لن تبقى أى قوة أجنبية أو مرتزقة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقال الدبيبة لدى عودته من نيويورك بعد المشاركة فى جلسة لمجلس الأمن بشأن ليبيا، إنه أكد خلال مداخلته على ثوابت حقيقية منها أن مستقبل ليبيا لا مكان فيه للحروب ولا للدماء، كما لن تبقى أى قوة أجنبية ولا مرتزقة فى أى مكان من ليبيا، حسبما نقلت بوابة "إفريقيا الإخبارية".

وأضاف الدبيبة "سنعمل على جعل الانتخابات واقعا يلمسه القاصى والدانى، كما سندعم إجراءاتها ولن نقف حجر عثرة أمام رغبة الشعب الليبى وسنستمر فى توحيد مؤسساتنا السيادية وغير السيادية".

وأردف الدبيبة "لا شيء ينقصنا لنلحق بركب التقدم حيث أن فئة الشباب تمثل العدد الأكبر من تعداد الشعب وهو من نراهن عليهم فى المستقبل".

وختم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "لقد وجدنا تجاوبا ودعما كبيرا من المجتمع الدولى وسنصل لتحقيق أهدافنا مؤكدا أن الهدم والتدمير سهل لكن البناء والمصالحة صعب مشددا على أن ليبيا واحدة ولن يقبل بتقسيمها".