كيفية إخراج الأضحية إلكترونيا عبر منصة إحسان ومتابعة الطلب

كيفية إخراج الأضحية إلكترونيا ومتابعة الطلب من أكثر ما يبحث عنه المواطنين والحجاج في المملكة، فقد أطلقت منصة إحسان الخيرية برنامج الأضحية وهو أحد البرامج المتخصصة للأضاحي في المملكة وذلك من أجل مساعدة المستفيدين في توزيع الأضاحي بشكل عادل يضمن وصول الأضاحي للمحتاجين وإليكم تفاصيل إخراج الأضحية ومتابعة طلبك إلكترونيًا.

كيفية إخراج الأضحية إلكترونيا عبر منصة إحسان

لإخراج الأضحية إلكترونيًا عبر منصة إحسان اتبع الخطوات الآتية:

قم زيارة موقع منصة إحسان.

النقر على تبويب برامجنا ثم اختيار برنامج الأضاحي.

تنتقل للصفحة المخصصة لإخراج الأضحية إلكترونيًا.

انقر على خدمة أضحية.

حدد عدد الأضاحي والنوع.

ثم سدد الثمن بوسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لك.

سوف يتولى النظام بعد ذلك إرسال كل المتعلق بتحديثات الأضحية.

اختر الدفع من خلال نظام سداد للمدفوعات.

ادخل على الحساب البنكي الخاص بك.

سجل الدخول بخدمة سداد الإلكترونية ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور، انقر على كلمة تسجيل.

اختيار منصة إحسان من المدفوعات، يتم سحب المبلغ.

يتم إرسال رسالة لك على الهاتف توضح إتمام الشراء بالمبلغ المدفوع وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية.

الدخول لموقع منصة إحسان.

النقر على تبويب برامجنا.

اختيار برنامج الأضاحي ثم النقر على أيقونة متابعة طلب سابق.

أدخل رقم الطلب الذي تريد متابعة تفاصيله.

يظهر أمامك كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطلبك، وتتمثل بنوع النسك ونوع الهدي، والعدد والحالة.

يمكن التواصل مع المنصة من خلال الموقع الإلكتروني.

أو التواصل عبر الصفحة الرسمية لمنصة إحسان على موقع توتير @EhsanSA.

الاتصال على الرقم بوابة إحسان المجاني 8001247000.

رقم إحسان للتبرع 5005.

الولوج إلى موقع منصة أضاحي.

حدد خدمة شراء نسك ثم حدد نسك الأضحية وحدد العدد المطلوب.

يظهر لك المبلغ المراد سداده.

انقر على تبويب الدفع وأدخل بياناتك ووسيلة الدفع المناسبة لك.

ثم أدخل بيانات الدفع المسجلة وفقًا للهوية الوطنية أو الإقامة.

تنتقل لصفحة إجراءات الدفع.

استكمل بقية الخطوات ويتم إرسال رسالة تفيد بنجاح العملية.

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