زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب الفلبين

ذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب إقليم دافاو أورينتال بجنوب البلاد صباح الأحد.

وقال المعهد إن من المتوقع حدوث أضرار وهزات تابعة للزلزال الذي يقع مركزه على عمق 42 كيلومترا.

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