إصابة 4 أشخاص بالرصاص خارج ملعب للبيسبول بواشنطن

قالت الشرطة إنّ 4 أشخاص أصيبوا بطلقات ناريّة خارج ملعب كانت تُقام فيه مباراة بيسبول في واشنطن السبت، مشيرةً إلى أنّ الخطر قد زال.
وسمع المتفرّجون إطلاق النّار خلال المباراة التي تمّ إيقافها.
وقالت الشرطة على تويتر إنّ 4 أشخاص تعرّضوا لإطلاق نار، مضيفة "هناك حاليّاً تحقيق جارٍ، ويبدو أنّ كلّ المخاطر قد زالت في الوقت الراهن".
ولم تعط الشرطة تفاصيل حول حالة الضحايا.
وكتبت الشرطة على تويتر أن عناصرها كانوا "يستجيبون لإطلاق نار .. أصيب خلاله شخصان، خارج ناشونالز بارك" في حي نايفي يارد بجنوب واشنطن العاصمة.
وبعد فترة وجيزة، كتبت الشرطة على تويتر أيضا أن "ضحيتين أخريين مرتبطين بهذه الواقعة دخلا إلى مستشفيات في المنطقة لتلقي علاج من جروح ناجمة عن طلقات نارية".
وأضافت الشرطة "هناك حاليّاً تحقيق جارٍ، ويبدو أنّ كلّ المخاطر قد زالت في الوقت الراهن".
وسُمعت صفارات إنذار الشرطة، وطُلب من الحشد الذي كان يحضر المباراة بين "واشنطن ناشونالز" و"سان دييغو بادريس" مغادرة الاستاد.
وقال اثنان من مراسلي وكالة فرانس برس كانا في المكان إن بعض المتفرجين هرعوا إلى المخارج بعد سماع إطلاق النار، بينما ظل آخرون في مقاعدهم.
واندفع اللاعبون خارج الملعب وتوقفت المباراة بعد سماع عشرات الطلقات.
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