فيديو لموظف يعتدي على طفل من ذوي الإعاقة يشعل الغضب في مصر

شهدت مصر غضبا واسعا بعد تداول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، صورته كاميرا مراقبة، يظهر فيه اعتداء موظف بإحدى جمعيات الأيتام في شبين الكوم بالمنوفية، على طفل من ذوي الإعاقة ويتيم من أبناء الجمعية.

وتم تصوير الفيديو من خلال كاميرات المراقبة داخل دورات المياه، حيث أصيب الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف، بعد اعتداء الموظف عليه بصورة وحشية.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية إمام فوزي، أن واقعة الاعتداء على طفل داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، مشددا على أن الحادثة "مرفوضة شكلا وموضوعا".

وشدد على أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار، اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وحررت محضرا في قسم الشرطة.

وأضاف فوزي في بيان رسمي، أن أحد السائقين قام بالاعتداء على الطفل بسبب قيام الأخير بخلع بنطاله أمام المشرفات، موضحا أن الطفل مريض بتأخر ذهني وعقلي، لكن الواقعة "مرفوضة شكلا وموضوعا".

وأشار إلى أن الدار "اتخذت قرارا بخصم ثلث راتب السائق صاحب الواقعة، وتوجيه إنذار بالفصل".