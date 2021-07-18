جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية السبت، أن الحكومة البلجيكية لا تزال تواصل جهودها لإنقاذ المزيد من الضحايا.
وأضافت أن أكثر من 100 شخص آخر لا يزالون مفقودين فى بلجيكا جرّاء الفيضانات.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تفقدت فى وقت سابق السبت، الوضع فى بلجيكا فى مدينتى روتشفورت وبيبنستر إثر اجتياح الفيضان الذى أسفر عن مقتل 24 شخصا فى بلجيكا حتى ذلك الوقت.
وقالت رئيسة المفوضية - فى تغريدة على تويتر - "لقد رأيت الخراب الذى سببته الفيضانات. تألمت حينما التقيت مع المواطنين الذين تحطمت بيوتهم وضاعت مدخرات حياتهم".
وأضافت: "أوروبا معكم. نحن معكم فى حداد وسنكون معكم فى إعادة البناء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات فى بلجيكا إلى 27 قتيلا و100 مفقود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.