كوريا الجنوبية تعيد جنودها من سفينة موبوءة بكورونا في الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها ستعيد جميع الجنود المتواجدين على متن سفينة تشارك فى دورية لمكافحة القرصنة بالشرق الأوسط بعد ثبوت إصابة عشرات الجنود بفيروس كورونا.





وأوضحت الوزارة أن فريق إحلال سيقود الباخرة عائدا إلى البلاد. وذكرت الوزارة أن طائرتى نقل ستقلعان إلى الشرق الأوسط فى وقت لاحق الأحد، مؤكدة أن 61 جنديا آخر على متن مدمرة "الملك مونمو العظيم"، ليصل الإجمالى للإصابات بين البحارة إلى 68 حالة. ويخشى أن يرتفع هذا الرقم أكثر، بعد ظهور نتائج اختبارات الفيروس التى تم إجراؤها على جميع الأفراد الآخرين على متن السفينة البالغ عددهم حوالى 300 فرد. وسجلت كوريا الجنوبية 1454 حالة إصابة بالفيروس يوم السبت، ليصل العدد الإجمالى فى البلاد إلى 177.951 بينما يبلغ عدد الوفيات 2.057.

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